La ministra Milagros Tolón visita a los deportistas españoles en la Villa Olímpica

Olivia Smart, abanderada de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo y patinadora artística junto a Tim Dieck, rememoró los instantes centrales de la ceremonia inaugural y recibió mensajes de aliento para sus próximas competiciones de parte de las principales autoridades deportivas del país. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, junto al presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, transmitieron personalmente estos reconocimientos y buenos deseos durante su visita a la Villa Olímpica, según informó el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La visita tuvo lugar el sábado por la mañana, luego de que Tolón, Uribes y Blanco asistieran a la inauguración de los Juegos en el estadio de San Siro el viernes anterior. De acuerdo con la nota oficial difundida, la comitiva institucional mantuvo un encuentro con deportistas y técnicos de la representación española, aprovechando la ocasión para felicitar a la delegación por su participación en la apertura y mostrar su respaldo a los atletas que afrontan sus respectivas pruebas durante la cita olímpica. Según difundió el propio Ministerio, la ministra Tolón dedicó palabras de ánimo tanto a Olivia Smart como a Tim Dieck, pareja de danza sobre hielo que representa al país en la especialidad, y extendió el reconocimiento a otros integrantes del equipo.

Además de encontrarse con la pareja principal de danza, Tolón compartió un espacio con la segunda dupla de danza, formada por Sofía Val y Asaf Kazimov, mostrándoles apoyo en vísperas de sus presentaciones. El encuentro incluyó también a los patinadores de velocidad Nil Llop y Daniel Milagros, señaló el Ministerio en su comunicado. Durante el recorrido, las autoridades reiteraron su deseo de que los deportistas obtuvieran buenos resultados y destacaron el compromiso del gobierno con el seguimiento y respaldo del equipo olímpico nacional, según consignó la misma fuente.

A la visita institucional se sumó Pau Gasol, exjugador de baloncesto y miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional, quien acompañó a las autoridades durante la jornada en la Villa Olímpica, detalló el Ministerio. Gasol, en calidad de representante de los deportistas en el máximo organismo olímpico mundial, reafirmó el acompañamiento tanto de las entidades nacionales como de la estructura internacional al conjunto español.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, citado por medios oficiales, resaltó el valor de estos encuentros como parte de una agenda orientada a fortalecer el contacto directo entre los responsables políticos del área y los deportistas en eventos internacionales. Por su parte, el Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español asistieron con el objetivo de respaldar a la plantilla nacional y secundar el esfuerzo que supone competir en una edición invernal de los Juegos Olímpicos, reiteró la nota.

La presencia de las autoridades en la ceremonia de apertura y en la Villa Olímpica evidencia el interés institucional por acompañar a los participantes y mantener canales de comunicación abiertos tanto con los atletas como con el equipo técnico, así como la voluntad de reconocer el papel representativo de los deportistas españoles en el contexto olímpico, de acuerdo con el comunicado ministerial.