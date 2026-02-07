La Casa Real belga niega vínculo entre reina emérita Paola y el convicto Jeffrey Epstein

Bruselas, 7 feb (EFE).- La Casa Real belga negó este sábado cualquier relación entre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y la reina emérita Paola de Bélgica, después de que algunos medios se hicieran eco de un correo electrónico en el que otra persona envía "saludos" de parte de la reina belga a Epstein.

El supuesto mensaje, incluido en el expediente del pederasta multimillonario estadounidense, lo escribió una persona llamada Lawrence Kraus, quien informa a Epstein que "la reina de Bélgica le envía saludos" desde el Foro Económico Mundial de Davos y que está fechado el 27 de enero de 2011, según informaron medios belgas.

La reina Paola, de origen italiano, ejerció como reina consorte de los belgas entre 1993 y 2013 junto a su marido, el rey Alberto II de Bélgica.

Sin embargo, la Casa Real belga negó la información ya que la reina emérita no estuvo presente en Davos ese año, sino que fueron en su lugar los actuales monarcas.

“Su Alteza Real la Princesa Matilde estuvo presente en el Foro Económico Mundial de Davos ese año, junto con Su Alteza Real el Príncipe Felipe (ahora Sus Majestades los Reyes)”, dijo la Casa Real en un comunicado difundido por medios belgas.

“Como nunca conoció personalmente a Jeffrey Epstein ni tuvo contacto con él de ninguna otra manera, obviamente no le envió saludos a través de Lawrence Kraus, de quien la reina, por lo demás, no tiene ningún recuerdo”, añadió.

Por otro lado, el pasado lunes, el príncipe Lorenzo, hijo de los reyes eméritos Paola y Alberto II de Bélgica, precisó tras negar relación alguna con el pederasta estadounidense que sí que coincidió en dos ocasiones con Epstein, pero "nunca en actos públicos o colectivos" donde el financiero estuviera presente, sino "a solas".

Después de que el diario flamenco Het Laatste Nieuws publicara que su nombre aparecía en la agenda del difunto multimillonario, el príncipe belga dijo que Epstein intentó acercarse a él y a su familia.

"Se puso en contacto conmigo en varias ocasiones. Me hacía preguntas a las que nunca di respuesta. Quería conocer a mis padres para presentarlos a sus amigos multimillonarios: le respondí que mis padres no estaban en venta ni para ser exhibidos", aseguró el príncipe Lorenzo. EFE