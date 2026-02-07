Agencias

Investigan dos incidentes posiblemente provocados que han afectado al tráfico ferroviario en el norte de Italia

Autoridades italianas analizan el origen de un incendio y un artefacto explosivo hallado en puntos clave de la red ferroviaria, cuya acción generó demoras considerables y cancelaciones durante un importante evento deportivo según fuentes oficiales

El hallazgo de un artefacto explosivo de fabricación rudimentaria en la vía férrea entre Bolonia y Padua en las cercanías de Castel Maggiore reveló que el tráfico se vio interrumpido no solo por un incendio, sino también por daños provocados en el tendido ferroviario. Ambos sucesos coincidieron con la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en la región, lo que incrementó el impacto sobre la red de transporte y la afluencia de usuarios. Según reportó la agencia de noticias italiana AGI, las fuerzas de seguridad han iniciado investigaciones para determinar si estos incidentes, registrados en puntos clave del norte de Italia, fueron intencionados.

De acuerdo con la información de AGI, uno de los focos de la pesquisa se centra en el incendio registrado en la subestación eléctrica de Pesaro, localizada en las proximidades de la estación central de Bolonia. Este incidente provocó daños en la infraestructura eléctrica e interrumpió la normal operación ferroviaria en una de las rutas más transitadas del país. En paralelo, agentes de la División de Operaciones Especiales de la Policía italiana (DIGOS) identificaron y retiraron el explosivo artesanal en la citada sección de la línea entre Bolonia y Padua, donde la detonación ha afectado directamente a los sistemas de cableado esenciales para el funcionamiento de los trenes.

Los dos episodios, según informó AGI, generaron retrasos de hasta 90 minutos en diversos trayectos y motivaron la cancelación y el cambio de recorrido de trenes de alta velocidad, además de servicios regionales e intercity. Tras dos horas de interrupciones, el tráfico ferroviario se reanudó y la circulación recobró su curso habitual, aunque persisten las labores de verificación y reparación en la zona afectada.

La investigación abierta por las autoridades busca esclarecer si ambos hechos están relacionados entre sí, además de identificar a posibles responsables y el móvil detrás de estos actos que afectaron la movilidad durante una cita deportiva de primer nivel como los Juegos Olímpicos de Invierno. Según publicó la agencia AGI, durante las inspecciones de la Policía se tomaron medidas de seguridad adicionales en otras infraestructuras sensibles del corredor ferroviario, con especial atención a la integridad de las comunicaciones y los sistemas eléctricos.

El medio AGI destacó que los retrasos y cancelaciones causaron complicaciones para los viajeros, muchos de ellos desplazándose hacia diferentes sedes olímpicas. Además, los servicios de trenes, vitales en una zona densamente conectada, experimentaron una sobrecarga de cambios de itinerario y reestructuración temporal de horarios, lo que obligó al personal ferroviario a reorganizar la operativa en tiempo real para mitigar el impacto de la doble emergencia.

Las autoridades italianas, por medio de la Policía y otros organismos de seguridad, continúan con las indagaciones y han reforzado la vigilancia en los puntos estratégicos de la red ferroviaria del norte del país. Según AGI, estos incidentes han puesto en alerta a las fuerzas de seguridad durante un periodo de alta demanda y visibilidad internacional debido a la celebración de un evento deportivo de gran escala en la región.

