Gustavo Guillermo, exchófer de María Teresa Campos, "muy feliz" tras reinventarse profesionalmente

Lejos de 'las Campos' y de todo lo que rodea a quien durante más de veinte años fueron su familia. Ni televisión, ni medios de comunicación, Gustavo Guillermo quien fuera la sombra de María Teresa Campos, el hijo que nunca tuvo y como un hermano para Terelu y Carmen Borrego, ha conseguido no sólo reinventarse profesionalmente, sino alcanzar el éxito en su nueva faceta laboral. Y eso no sólo implica una elevada nómina, si no estar "muy feliz", como así ha confesado, en su puesto de trabajo.

No es algo nuevo, Gustavo Guillermo lleva ya un año ejerciendo como agente comercial inmobiliario, y aunque es a través del mundo 3.0 donde puede seguirse su cartera de viviendas, lo cierto es que hace unos días se le pudo ver en acción en vivo y en directo en el programa que presenta Joaquín Prat cada tarde. Precisamente en la sección dedicada a mostrar viviendas de lujo se pudo ver a quien fue la mano derecha de la histórica 'reina de las mañanas de la televisión' enseñando uno de estos impresionantes pisos.

Salvo esta breve incursión televisiva, Gustavo quiere seguir en su línea. La discreción siempre ha sido su máxima. Sigue sintiendo adoración por María Teresa Campos y no quiere volver a hablar más de la familia, aunque su relación con Terelu y Carmen no es buena. Prefiere mantenerse al margen de toda polémica que rodea al clan Campos y por eso no se pronuncia cuando se le pregunta por el posible segundo embarazo de Alejandra Rubio, por las memorias de Edmundo Arrocet ni por la posibilidad de participar en el libro de Meli Camacho y hablar, de manera directa, sobre sus vivencias con María Teresa.