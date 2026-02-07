Agencias

Graves disturbios entre policías y manifestantes contrarios a los Juegos Olímpicos de invierno en Milán

Miles de manifestantes han protestado este sábado en Milán contra la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y en particular contra la presencia del vicepresidente estadounidense, JD Vance. Al menos seis personas han sido detenidas.

Organizaciones propalestinas, sindicatos de baes y centros sociales han convocado una manifestación junto a la Villa Olímpica secundada por unas 5.000 personas.

La Policía ha empleado gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes cuando se han acercado al cordón instalado en Corvetto, en el sureste de la ciudad. En el lugar había vehículos policiales blindados, barreras móviles y personal policial.

Hasta seis manifestantes han sido detenidos por la Policía y los Carabineros, todos ellos de nacionalidad italiana. Unos 2.000 manifestantes se han concentrado ante la comisaría de Brenta para exigir la liberación de los detenidos, aunque finalmente se han dispersado.

