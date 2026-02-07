Estado Islámico reclama la autoría del atentado contra fieles chiíes en Islamabad, que deja ya 36 muertos

La organización yihadista Estado Islámico se ha atribuido la autoría del atentado perpetrado este pasado viernes en un lugar de culto empleado por la comunidad chií de Islamabad, la capital de Pakistán, que ha dejado ya 36 muertos y 169 heridos en lo que se trata del ataque más letal ocurrido en la ciudad en casi 20 años.

El comunicado de Estado Islámico ha sido recogido por SITE, la organización internacional especializada en el seguimiento de actividades terroristas y reproducido por el portal de noticias Arab News. El grupo relata que uno de sus terroristas hizo detonar un chaleco explosivo e infligió "un gran número de muertos y heridos".

La portavoz del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), la doctora Aneeza Jalil, ha confirmado que 33 fallecidos han sido depositados en las instalaciones mientras que el Hospital General HBS de Islamabad ha confirmado otros tres muertos más. Hay al menos nueve personas en estado crítico y las autoridades sanitarias temen que el balance de fallecidos aumente en las próximas horas, explican al diario 'Dawn'.

Los funerales ya han comenzado este sábado en Islamabad, donde han reposado los restos mortales de 13 de los fallecidos en el atentado tras una ceremonia en presencia de autoridades y una multitud de fieles, mientras continúa la investigación del atentado, de una envergadura nunca vista desde la gran explosión contra el hotel Marriott de la capital en 2008, atribuido a un grupo islamista pero nunca del todo esclarecido, y que dejó 54 muertos y unos 266 heridos.

Fuentes cercanas a la investigación informaron a 'Dawn' que el atacante, había sido identificado como residente de Gunj, en Peshawar, una región caracterizada por la presencia de organizaciones armadas. Según las fuentes de 'Dawn', el individuo había viajado a Afganistán en varias ocasiones.

Allí todavía existe una célula itinerante de la organización yihadista: Estado Islámico Provincia de Jorasán (o ISIS-K), igualmente responsable de numerosos ataques contra la comunidad chií afgana.