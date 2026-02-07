El hijo de Fernando Esteso aboga porque su padre reciba el Goya de Honor a título póstumo

El pasado sábado Fernando José despedía a su padre, el inolvidable actor Fernando Esteso, que fallecía en Valencia a los 80 años de edad tras una complicación en la enfermedad respiratoria que arrastraba desde hacía un tiempo. La familia ha querido dejar claro que se ha quedado en el tintero el reconocimiento institucional en vida, como así le hubiera gustado al cómico.

A tres semanas de la ceremonia del cine español, la entrega de los Premios Goya, que el próximo 28 de febrero celebrará su 40 edición, el hijo de Esteso no niega que le gustaría que a su padre se le entregase el Goya de Honor a título póstumo. Pero es algo que aún está en el aire, según ha contado a los micrófonos de EUROPA PRESS.

A pesar de echar de menos el cariño 'oficial', con el que Fernando José y su hermana Arancha sí han contado ha sido con el de compañeros y amigos. Por supuesto destacando el de Andrés Pajares. Lo contaba el hijo de Esteso en 'De viernes' al desvelar la conversación que tuvieron tras la muerte de su padre: "Fue una cosa muy bonita. Estuvimos llorando, riendo, recordando y sobre todo apoyándonos".