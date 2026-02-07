El Ayuntamiento autoriza la recogida puntual de enseres imprescindibles en las zonas desalojadas

La posibilidad de obtener certificados que acreditan el desalojo provisional representa una de las medidas de apoyo implementadas para los afectados por la crecida del río Guadalquivir en Córdoba. Tal como comunicó el Ayuntamiento de Córdoba en una nota de prensa recogida por el propio consistorio, quienes hayan tenido que abandonar temporalmente sus viviendas pueden pedir dicho documento en el punto de información situado en los accesos a las zonas desalojadas. Los agentes de la Policía Local tramitarán estas solicitudes entregando el certificado al día siguiente, ya sea de forma presencial o a través de servicios digitales como WhatsApp o correo electrónico. Esta iniciativa facilita a los ciudadanos la gestión de trámites o solicitudes ante la situación de emergencia.

Según informó el Ayuntamiento de Córdoba, se ha autorizado a los residentes afectados a acceder a sus domicilios únicamente de manera puntual y siempre bajo condiciones estrictamente reguladas. El acceso se permitirá sólo en dos franjas horarias: entre las 11:00 y las 13:00 horas y entre las 16:00 y las 18:00 horas. Los agentes, o el mando responsable, evaluarán en el momento si la zona ofrece la seguridad necesaria para permitir la entrada. Cada acceso estará monitorizado y deberá limitarse a intervenciones breves, enfocadas a la recogida de objetos imprescindibles, documentación o medicación. Además, se verificará la identidad de las personas que soliciten la entrada en todo momento, detalló el consistorio.

La decisión de autorizar este acceso controlado responde a la emergencia provocada por el riesgo de desbordamiento del Guadalquivir, que derivó en el desalojo preventivo de distintas zonas habitadas de Córdoba. El permiso para que los afectados retiren artículos esenciales busca mitigar el impacto inmediato de la evacuación, sin poner en peligro la seguridad, remarcó el Ayuntamiento en el comunicado oficial.

Con el objetivo de acompañar y asistir a la población durante esta contingencia, se han activado servicios especiales tanto en la movilidad como en la atención ciudadana. Los centros cívicos abrirán de forma extraordinaria durante el fin de semana, entre las 9:00 y las 21:00 horas, exclusivamente con personal de vigilancia. Esta medida proporciona un punto de referencia y acogida para los afectados, así como un espacio seguro mientras se mantienen las medidas preventivas.

En cuanto al transporte, Aucorsa ha puesto a disposición tres líneas especiales de autobús para facilitar el desplazamiento entre las zonas afectadas y el dispositivo de acogida instalado en Vista Alegre. El servicio es gratuito y opera en horarios definidos: las salidas de Vista Alegre hacia los centros cívicos se efectuarán a las 10:00 y a las 15:00 horas, y los autobuses de regreso circularán a las 13:30 y a las 20:30 horas. De esta forma, los residentes pueden desplazarse con mayor facilidad, sin incurrir en costes adicionales.

El Ayuntamiento especificó que todas estas soluciones extraordinarias han comenzado a aplicar desde este sábado y permanecerán sujetas a revisión constante por parte de los equipos de emergencia. La continuidad de las medidas dependerá tanto del comportamiento del río Guadalquivir como de la evolución meteorológica. Los dispositivos serán revaluados de forma periódica y podrán ajustarse o suspenderse si el escenario lo requiere.

La movilización coordinada de los servicios municipales, la supervisión policial y la habilitación de transportes gratuitos buscan garantizar que los afectados puedan cubrir necesidades básicas y mantener la comunicación con las autoridades responsables. Según consignó el Ayuntamiento de Córdoba, la prioridad sigue siendo la protección de la integridad de quienes residen en las áreas desalojadas, así como la organización de recursos que faciliten el tránsito frente a la alerta hidrológica.

El Ayuntamiento reiteró la importancia de que quienes acudan a retirar enseres o documentos lo hagan de manera eficiente y respetando siempre las directrices impartidas por los agentes. Solo podrán acceder a las viviendas quienes acrediten su identidad y demuestren la necesidad de recoger objetos considerados imprescindibles. Las fuerzas de seguridad permanecerán en los accesos para garantizar la seguridad de las operaciones y para responder ante cualquier cambio en las condiciones de la zona.

Entre las recomendaciones adicionales, el consistorio destacó la disponibilidad de información permanente a través de los puntos habilitados en los accesos y la cooperación de los ciudadanos para mantener el orden durante la situación de emergencia. Según reportó el Ayuntamiento de Córdoba, los dispositivos permanecen en alerta ante posibles crecidas adicionales y ante cualquier modificación en el nivel de riesgo.

Las autoridades prevén mantener la colaboración interinstitucional para optimizar la respuesta ante la alerta por desbordamiento y seguirán evaluando diariamente la eficacia de los recursos desplegados. El Ayuntamiento subrayó también que la seguridad sigue siendo la principal preocupación, además de la movilización eficiente de los servicios municipales orientados a las necesidades puntuales de una población desplazada temporalmente por causas climáticas y sanitarias.