(Crónica) Las Palmas sigue atascada ante el Burgos

Ander Cantero evitó la derrota del Burgos con varias intervenciones decisivas durante los últimos minutos en el estadio Gran Canaria, tal como reportó Europa Press. El empate sin goles entre la UD Las Palmas y el conjunto burgalés en la jornada 25 de LaLiga Hypermotion dejó al equipo dirigido por Luis García con cinco fechas consecutivas sin registrar victorias y alejándose del objetivo de ascender de manera directa.

Según informó Europa Press, Las Palmas dispuso de numerosas oportunidades a lo largo del partido. Manu Fuster, Sergio Barcia, Enrique Clemente y Pejiño protagonizaron algunas de las acciones más claras, pero la actuación del portero visitante resultó determinante. A pesar del control del balón y la generación de ocasiones por parte del conjunto canario, no lograron abrir el marcador y, en el tramo final, el propio Burgos tuvo opciones de arrebatarle los tres puntos.

Después de esta igualdad, el equipo de Las Palmas suma 40 puntos, mientras que los burgaleses alcanzan los 39. De acuerdo con lo detallado por Europa Press, ambos conjuntos esperan al cierre de la jornada para determinar si logran mantenerse en la zona alta de la clasificación, en un grupo de seis equipos que están separados por apenas unos puntos.

La cita del fin de semana se vio marcada por el desenlace de otros duelos relevantes. Europa Press puntualizó que, en Andorra, la Real Sociedad B venció como visitante por 1-2 con tantos de Gorka Gorosabel y Gorka Carrera, poniendo fin a una racha de seis jornadas sin triunfos. El filial de la Real Sociedad logró salir de la zona de descenso tras este resultado. La fecha sabatina también registró el empate entre el Real Zaragoza y el Eibar, con marcador de 1-1, extendiendo la serie positiva del Eibar a cuatro partidos con al menos un punto sumado.

El partido en La Romareda tuvo como figura a Jawad El Yamiq, quien tras seis años de ausencia volvió al conjunto maño, siendo protagonista directo en las principales acciones del encuentro. Anotó el primer tanto para el Zaragoza, después el empate en propia puerta y, en los minutos finales, recibió la expulsión en el minuto 93, según consignó Europa Press. Este resultado mantuvo al Zaragoza en las posiciones más comprometidas de la clasificación.

En cuanto a la programación de la jornada 25, Europa Press enumeró los partidos disputados y los previstos. El viernes, el Leganés se impuso al Granada por 1-0. El sábado, además de los encuentros ya mencionados, el partido entre Cádiz y Almería fue aplazado. El domingo contempla los duelos entre Real Valladolid y Castellón a las 14.00 horas, Ceuta ante Córdoba y Deportivo de la Coruña frente al Albacete, ambos a las 16.15 horas. Más tarde, Sporting de Gijón recibirá a Huesca a las 18.30 horas, mientras que Málaga jugará contra la Cultural Leonesa a las 21.00 horas. El lunes cerrará la jornada con Racing de Santander contra Mirandés a las 20.30 horas.

Retomando el foco en el empate entre Las Palmas y Burgos, Europa Press destacó que la falta de eficacia ofensiva condicionó el resultado para el conjunto local. Pese a su dominio territorial y el número de oportunidades generadas, la resistencia planteada por la defensa visitante y la solvencia de su portero impidieron cualquier movimiento en el marcador. Con este desenlace, Las Palmas prolonga su serie negativa y necesita reencontrarse con el triunfo para mantenerse en la pelea por los dos primeros lugares de la tabla.

Mientras tanto, el Burgos refuerza su posición, sumando puntos fuera de casa y manteniéndose entre los mejores equipos del campeonato, a expensas de lo que ocurra al cierre de la fecha. La disputa por los puestos de ascenso directo se presenta ajustada, con varios equipos en un margen estrecho de puntos, tal como reflejan los registros referenciados por Europa Press.