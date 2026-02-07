Albares reivindica la UE como "última esperanza" de la mayoría de la humanidad frente al autoritarismo

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este sábado la Unión Europea como institución porque es "la última esperanza" de la mayoría de la población humana frente al "autoritarismo".

"Somos la última esperanza de la mayoría de la humanidad porque seguimos siendo una inmensa mayoría los que preferimos el Derecho Internacional a la ley de la selva", ha afirmado Albares en una entrevista en RNE recogida por Europa Press. El ministro ha defendido los ideales de "igualdad y democracia" y los valores humanistas que "siempre tienen que prevalecer sobre el autoritarismo".

Albares ha asegurado que cuando habla con sus homólogos de países del "sur global", le "dicen (que) sin Europa, ¿dónde quedarán las Naciones Unidas?".

"La extrema derecha global quiere terminar con el proyecto europeo porque porta en su seno en su ADN, en sus orígenes, los principios de democracia de tolerancia, de igualdad, y eso es lo que no quieren la ley de la selva la ley más fuerte y por otro lado porque son muy conscientes que con una Europa débil y dividida consiguen tener estados europeos débiles y divididos", ha argumentado Albares.

ALIANZA POR EL MULTILATERALISMO

En el ámbito particular de España, Albares ha indicado que el objetivo es mantener la actual política exterior "coherente" diciendo lo mismo en distintos conflictos y además "avanzar en una alianza mundial en favor del multilateralismo y del Derecho Internacional".

"No tenemos que olvidarnos que no somos nosotros los que estamos aislados. El ruido mediático, el ruido en las plataformas digitales, en las redes sociales, puede hacer pensar que somos pocos o que estamos solos. Son ellos los que están solos. Somos una inmensa mayoría los que compartimos esos valores humanistas de la Carta de Naciones Unidas", ha argüido.

El ministro se ha mostrado además "totalmente" a favor de unos "estados unidos de Europa" como los plantea el italiano Mario Draghi, no para ser "una potencia agresiva más entre las potencias agresivas", sino para "sentarnos en la mesa de las grandes potencias y decirles que la brutalidad y la amenaza del uso de la fuerza no es posible en Europa porque tenemos los medios tanto en materia de seguridad como en materia comercial para enfrentarnos a cualquier tipo de coerción".

Como medidas prácticas, Albares ha mencionado la importancia de la relación con India o Mercosur y como pasos a futuro se ha referido a la necesidad de "integrar nuestras industrias de defensa" o "crear un ejército europeo".

"En Groenlandia hemos demostrado que cuando estamos unidos cuando nos mantenemos firmes ante cualquier coerción podemos superarla", ha destacado el responsable de la diplomacia española.