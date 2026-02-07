Albares destaca el cariz de socio "estratégico, fiable y constante" de Argelia tras reunirse con Attaf

La evolución de la región del Sahel y los desafíos que enfrenta la zona euromediterránea estuvieron entre los aspectos centrales abordados durante el encuentro de alto nivel celebrado en Madrid entre representantes gubernamentales de España y Argelia. De acuerdo con lo reportado por diversas fuentes oficiales citadas por la agencia Europa Press, el ministro de Exteriores y Cooperación de España, José Manuel Albares, recibió el sábado en Madrid a su homólogo argelino, Ahmed Attaf, en el marco de una visita de trabajo centrada en fortalecer los lazos bilaterales y avanzar en asuntos estratégicos compartidos.

España considera a Argelia un aliado estratégico, según destacó el propio Albares a través de mensajes difundidos en redes sociales y recogidos por Europa Press. En su declaración, el titular español subrayó la consolidación de las relaciones políticas entre ambos países, calificando a Argelia como “socio estratégico, fiable y constante”, así como primer proveedor de gas para España. Albares describió el momento actual de la relación comercial como excepcional, apoyándose en datos recientes que muestran un incremento de las exportaciones españolas hacia Argelia del 190% en 2025 y del 141% en 2024.

Durante la reunión, ambas delegaciones revisaron el estado de la cooperación y la asociación en áreas clave como energía, comercio, inversión y transporte. Según difundió el Ministerio de Exteriores argelino, los responsables de la diplomacia de ambos países discutieron perspectivas para profundizar la colaboración, incluyendo la cooperación en materias judiciales y consulares. El Ministerio argelino detalló que se trató de una “reunión de trabajo” que se enmarca en la visita oficial de Attaf a Madrid, focalizada en reforzar la asociación bilateral.

Uno de los puntos destacados de la agenda fue la preparación de la próxima visita de José Manuel Albares a Argel. Esta visita tiene como objetivo coordinar los detalles para la celebración de la VIII Reunión de Alto Nivel entre ambos gobiernos, encuentro que se perfila como una oportunidad para fortalecer aún más los vínculos institucionales y empresariales entre las dos naciones, según especificó la cancillería argelina.

Además de los asuntos bilaterales, Albares y Attaf intercambiaron puntos de vista sobre la coyuntura internacional y regional. En este sentido, abordaron temas como la situación en el Sahel y los desafíos compartidos en el Mediterráneo. La región del Sahel, escenario de inestabilidad y preocupaciones de seguridad, figura como uno de los puntos centrales de interés común, junto a la importancia de afianzar la cooperación en materia de seguridad y desarrollo en la franja euromediterránea.

Según expuso Europa Press, el intercambio entre ambos responsables de exteriores pone de manifiesto la voluntad de España y Argelia de mantener una relación política sólida y orientada a la colaboración multisectorial. La visita de Attaf a Madrid y la previsión de la próxima reunión de alto nivel muestran la disposición de ambos países para afrontar juntos retos como la transición energética, el incremento del comercio bilateral y la cooperación frente a los desafíos globales y regionales.

El encuentro también sirvió para reflejar las relaciones de vecindad entre España y Argelia, reforzadas por intereses económicos, energéticos y de seguridad. Albares insistió en el potencial del momento actual, subrayando que “España y Argelia seguimos avanzando juntas”. El acercamiento en ámbitos como el judicial y el consular forma parte de una agenda bilateral más amplia que busca abordar necesidades comunes y sentar las bases para una colaboración sostenible.

A medida que se acerca la VIII Reunión de Alto Nivel, tanto las autoridades españolas como las argelinas enfatizan la importancia de asegurar una preparación adecuada para ese foro, que representa una oportunidad para revisar logros, evaluar desafíos pendientes y proyectar nuevas áreas de cooperación. Según ha informado Europa Press, las conversaciones desarrolladas en Madrid constituyen un paso más hacia ese objetivo, en un contexto de creciente interrelación política, comercial y energética entre España y Argelia.