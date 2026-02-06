Agencias

Zelenski apunta a una nueva ronda de negociaciones con Rusia en suelo estadounidense

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este jueves, concluida la segunda tanda de negociaciones con Rusia con un intercambio de prisioneros pero pocos avances para poner fin a la invasión rusa a gran escala, que se prevé una tercera ronda que podría tener lugar en Estados Unidos.

"Están planeadas nuevas reuniones próximamente, probablemente en Estados Unidos", ha afirmado el mandatario ucraniano en su discurso verpertino, donde ha indicado que en Kiev están "listos para todos los formatos viables que realmente acerquen la paz y la hagan fiable, duradera y que eliminen cualquier deseo de Rusia de continuar la guerra".

El mandatario, que ha señalado que está a la espera de que su equipo le entregue un informe completo en persona sobre las últimas conversaciones, ha subrayado que "es crucial que esta guerra termine de forma que Rusia no reciba ninguna recompensa por su agresión", una máxima que ha situado como "uno de los principios clave que restablecen y garantizan una seguridad real".

Por otra parte, Zelenski ha destacado el intercambio de prisioneros, por el que 157 ucranianos regresarán a su país de manos rusas y ha celebrado que el proceso esté "en marcha" tras "mucho tiempo" bloqueado.

"Estamos haciendo todo lo posible para garantizar los intercambios, y agradezco a nuestros socios que nos ayudan y nos brindan la mediación necesaria", ha manifestado, antes de agradecer a los soldados ucranianos por "reabastecer el fondo de intercambio de Ucrania (que) permite al estado llevar a cabo esta labor".

