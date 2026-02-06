Zelenski afirma estar "insatisfecho" con la labor de la Fuerza Aérea en algunas regiones de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afeado este viernes a los altos mandos de la Fuerza Aérea su desempeño y ha considerado "insatisfactoria" la labor que vienen realizando en lagunas regiones del país, después de que en la última noche cerca de 300 drones rusos fueran neutralizados por las fuerzas ucranianas.

Zelenski ha trasladado al comandante de la Fuerza Aérea, Anatoli Krivonozhko, y al ministro de Defensa, Rustem Umerov, su insatisfacción. "Hemos discutido (...) las soluciones que deberían implementarse de inmediato para derribar con mayor eficacia a los shahids (drones)", ha contado en sus redes sociales.

Sin especificar directamente a qué regiones se refiere, Zelenski ha vuelto de poner de manifiesto las dificultades por las que está pasando Kiev, donde miles de hogares continúan sin suministro eléctrico, después de la campaña de ataques rusos.

"La situación sigue siendo difícil en Kiev, donde más de 1.200 viviendas se encuentran sin calefacción. Se necesita más apoyo para los vecinos", ha señalado el presidente ucraniano, quien al mismo tiempo ha destacado que en Járkov el suministro eléctrico ha sido restablecido.

Por otro lado, también ha denunciado un aumento de los ataques rusos sobre la infraestructura ferroviaria ucraniana. "No han cesado ni un solo día", ha dicho.