Un tribunal condena a muerte a varios acusados del asesinato en 2013 del líder izquierdista Mohamed Brahmi

Abdelrauf Talbi figura entre los principales procesados por el asesinato de Mohamed Brahmi, condenado en Túnez tanto a la pena capital como a 30 años de prisión en una sentencia dictada este viernes. De acuerdo con información aportada por la agencia estatal tunecina de noticias TAP y reproducida por la prensa internacional, el tribunal antiterrorista tunecino estableció sentencias variables para varios implicados, tras concluir el juicio por el asesinato del exdirigente izquierdista en 2013.

Según publicó TAP y recogieron otros medios, además de Abdelrauf Talbi, otras figuras acusadas como Ezedín Abdelaui y Ahmed Mliki recibieron penas de 60 años de reclusión. Mohamed Auadi resultó sentenciado a 50 años, y Karim Klaai a 45 años de prisión. Por otro lado, Amir Belaazi y Mohamed Akari obtuvieron condenas de 20 años cada uno, mientras que Riad Uertani tendrá que cumplir una sentencia de diez años. El acusado Mustafá Jeder no pudo estar presente en el juicio, ya que continúa prófugo, por lo que fue juzgado en rebeldía y sancionado con una pena de cinco años de cárcel.

Tal como consignó la agencia TAP, el tribunal también estableció que el responsable material del asesinato de Brahmi, Bubaker Hakim, se encuentra muerto, por lo que su causa no prosiguió. El crimen de Brahmi ocurrió en julio de 2013 frente a su vivienda situada en el distrito de Ciudad El Ghazela, en la capital tunecina, cuando dos individuos en motocicleta le dispararon. Mohamed Brahmi, quien había desempeñado el cargo de secretario general del movimiento izquierdista Echaab y fue una figura relevante de la oposición, era conocido por su postura crítica hacia el partido islamista Ennahda, que ejercía el poder tras la caída del régimen de Zine el Abidine ben Alí en 2011.

El mismo medio recordó que Brahmi fue el segundo político de la izquierda asesinado en un margen de cinco meses en Túnez, después de lo ocurrido con Chokri Belaid, líder del Partido de los Patriotas Demócratas Unificados (WATAD) y miembro del Frente Popular, quien también fue víctima de un atentado letal frente a su domicilio en febrero de 2013. En ese caso, un tribunal tunecino sentenció a muerte en marzo de 2024 a cuatro personas y concedió cadena perpetua a otras dos por su participación en el asesinato de Belaid. Este político también había dedicado buena parte de su actividad a cuestionar al antiguo régimen de Ben Alí y se había mostrado crítico tanto con Ennahda como con las Ligas de Defensa de la Revolución, asociaciones surgidas tras la llamada 'Primavera Árabe'.

Según reportó TAP, las investigaciones señalaron vínculos de los responsables tanto del asesinato de Belaid como del de Brahmi con Ansar al Sharia, grupo yihadista que mantiene lazos con Al Qaeda. Tanto las autoridades tunecinas como entidades internacionales, incluidos Estados Unidos y Naciones Unidas, declararon en agosto de 2013 a Ansar al Sharia como organización terrorista, subrayando su implicación en actividades extremistas y en la orquestación de violencia política tras la revolución tunecina.

El medio TAP detalló la amplia variedad de sanciones impuestas en el juicio, enfatizando la diversidad de los grados de responsabilidad adjudicada a los acusados. El asesinato de figuras como Brahmi y Belaid marcó un impacto considerable en el clima político tunecino, al evidenciar el ascenso de facciones extremistas durante una etapa de transición tras la caída de Ben Alí. Según consignó la agencia estatal, ambos crímenes generaron debates nacionales e internacionales sobre la seguridad, la infiltración de tendencias yihadistas y la respuesta judicial del Estado ante la violencia política en Túnez.