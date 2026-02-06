Turquía y la UE avanzan hacia la modernización de la Unión Aduanera para que "alcance todo su potencial"

La colaboración entre Turquía y la Unión Europea ha experimentado una serie de avances en el último año, como los cinco diálogos de alto nivel enfocados en diversas áreas de interés mutuo y el restablecimiento progresivo de las operaciones del Banco Europeo de Inversiones en territorio turco. Ambas partes han resaltado que estos logros contribuyen a fortalecer la relación bilateral y a sentar bases para futuras iniciativas conjuntas. En este contexto, representantes de Ankara y Bruselas confirmaron su intención de modernizar y adaptar la Unión Aduanera a las nuevas condiciones impuestas por las dinámicas globales actuales.

Según detalló la agencia Europa Press, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, y el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, hicieron público un comunicado conjunto tras una reunión en Ankara, en el que destacaron la relevancia de la integración económica entre Turquía y la Unión Europea. Ambas autoridades señalaron el compromiso de avanzar en la modernización de la Unión Aduanera con el propósito de optimizar la competitividad, mejorar la seguridad económica y aumentar la resiliencia mutua frente a los desafíos del entorno comercial internacional.

De acuerdo con Europa Press, Fidan subrayó la urgencia de actualizar la Unión Aduanera, argumentando que el comercio mundial atraviesa constantes transformaciones, mientras se incrementan las incertidumbres geopolíticas y económicas y surgen desafíos derivados de las transiciones ecológica y digital. Tanto Turquía como la Unión Europea han coincidido en la necesidad de cooperar estrechamente para perfeccionar la aplicación del acuerdo aduanero, expresando su voluntad de “allanar el camino” para avanzar hacia una modernización integral que permita explotar al máximo su potencial.

En el plano político, ambas delegaciones reafirmaron el estatus de Turquía como país candidato a formar parte de la Unión Europea, considerando estratégicas las relaciones entre Ankara y Bruselas para el fortalecimiento de la estabilidad regional y la resistencia económica. Europa Press informó que el comunicado conjunto recogió la importancia de mantener estos vínculos ante los cambios geopolíticos regionales y globales.

El tema migratorio estuvo presente en las conversaciones entre ambas partes. Según indicó Europa Press, Turquía y la Unión Europea pusieron en valor el apoyo de Bruselas a los esfuerzos de Ankara en la acogida de refugiados, identificándolo como un elemento central de la cooperación bilateral. Este respaldo continúa en vigor y representa una de las áreas sensibles dentro de la agenda compartida.

Europa Press también reportó que otra cuestión relevante abordada en el encuentro fue la movilidad. Ankara y Bruselas mencionaron como un desarrollo positivo la reciente decisión de la Comisión Europea que facilita la expedición de visados Schengen de entradas múltiples a ciudadanos turcos, destacando la importancia de seguir promoviendo el diálogo sobre la liberalización de los permisos y simplificación de procesos para el flujo de viajeros entre ambas regiones.

El comunicado conjunto incluyó la intención de ambas partes de coordinar de manera más estrecha la configuración de una agenda regional de conectividad. Esta colaboración prevé iniciativas en campos como energía, transporte, digitalización y comercio, con el objetivo de impulsar la estabilidad y el desarrollo sostenible en zonas como el mar Negro, el Cáucaso Sur y Asia Central, según consignó Europa Press.

La reanudación gradual de las operaciones del Banco Europeo de Inversiones en Turquía también recibió atención durante el encuentro. Las delegaciones anunciaron su intención de intensificar la cooperación en la promoción de proyectos innovadores y sostenibles, no solo en Turquía, sino también en regiones adyacentes, como parte de una estrategia para ampliar el impacto económico y social de su colaboración.

La comisaria Marta Kos abordó en la reunión la importancia que la Unión Europea otorga al Estado de derecho y a los estándares democráticos en sus relaciones exteriores. Según publicó Europa Press, Kos calificó de “parte integrante” el diálogo sobre estas cuestiones en el marco de los vínculos entre Bruselas y Ankara. Además, la funcionaria europea valoró como positivo el papel de Turquía en el proceso informal sobre Chipre bajo los auspicios de Naciones Unidas, considerándolo un factor generador de confianza para promover enfoques constructivos en torno a la isla.

El tema de las sanciones también formó parte de la conversación, ya que Kos reiteró la exigencia europea para prevenir la elusión de sanciones impuestas por la Unión Europea, recordando que este aspecto forma parte de los compromisos asumidos por los Estados dentro de la relación con la UE.

Europa Press señaló que ambos representantes recordaron la respuesta europea tras los terremotos que sacudieron al sur de Turquía en 2023. Según el comunicado, la Unión Europea movilizó 1.000 millones de euros destinados a ayuda humanitaria y esfuerzos de reconstrucción. Tanto Kos como Fidan consideraron que la solidaridad mostrada tras la catástrofe representa la relevancia de una cooperación sólida en materia de seguridad y estabilidad, con impacto directo en el bienestar general del continente europeo.

De acuerdo con lo consignado por el medio, la reunión celebrada en Ankara sirvió como espacio para reconocer tanto los avances registrados en la relación Turquía-Unión Europea como la persistencia de desafíos pendientes, con el propósito de dar un nuevo impulso a la cooperación bilateral en un entorno internacional caracterizado por la volatilidad y la transformación constante.