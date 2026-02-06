Turquía detiene a dos supuestos colaboradores del servicio de inteligencia israelí

Ankara, 6 feb (EFE).- La Organización Nacional de Inteligencia de Turquía (MIT) detuvo a dos sospechosos acusados de espiar para el servicio de inteligencia israelí, el Mosad, en una operación conjunta realizada con la Fiscalía de Estambul y la Policía Antiterrorista.

Los noticieros turcos informaron el viernes, citando fuentes policiales, de que fueron detenidos dos ciudadanos turcos, uno de ellos de origen palestino, y ambos están siendo interrogados en la jefatura de policía de Estambul.

Según el diario Hürriyet, el Mosad habría contactado primero con uno de los detenidos con la excusa de un negocio de mármol y después le habría pedido que reclutara al otro, reuniéndose con ambos en el extranjero bajo la cobertura de operaciones comerciales.

Los medios sostienen que, con apoyo del Mosad, los sospechosos ampliaron su actividad en Oriente Medio y habrían incluso entrado en Gaza para recabar información y moverse en el comercio de componentes de drones.

La operación turca se habría activado tras detectar, en una reunión en Europa en enero de 2026, que preparaban una acción de mayor alcance.

Hürriyet asegura que existía un plan que buscaba infiltrar la cadena internacional de suministro mediante empresas pantalla en el extranjero y el reempaquetado y almacenamiento de productos a través de firmas con base en Asia. EFE