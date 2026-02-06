Netflix dejará de estar disponible en PlayStation 3 a partir de marzo

La plataforma de 'streaming' Netflix dejará de estar disponible en la videoconsola PlayStation 3 a partir del próximo 3 de marzo, tal y como pasó con otras consolas de generaciones antiguas de Nintendo.

Tras el lanzamiento de la aplicación de Netflix a finales de 2009 en PlayStation 3, la plataforma se convirtió en 2012 en el dispositivo más popular entre los usuarios para ver contenido en 'streaming'. "PS3 es nuestra plataforma de TV conectada más grande en cuanto a visualización de Netflix, y este año incluso superó a PC en horas de consumo, convirtiéndose en nuestra plataforma número uno", declaró entonces el CEO de Netflix, Reed Hastings.

Ahora, los usuarios que accedan a la plataforma desde su PS3 verán el siguiente mensaje: "Desafortunadamente, Netflix dejará de estar disponible en este dispositivo a partir del 2 de marzo de 2026", junto al código de error R40. Así lo ha compartido el usuario golfwang999 en Reddit.

Al visitar el centro de ayuda de Netflix, la plataforma explica que el error R40 significa que el dispositivo ya no es compatible con Netflix o dejará de serlo a partir de una fecha determinada, tal y como sucede en este caso.

No obstante, Netflix ha matizado que el error está relacionado únicamente con el dispositivo, por lo que la cuenta y la suscripción no sufrirán ningún tipo de cambio.

De esta forma, PlayStation 3 se suma a la lista de consolas de generaciones más antiguas en las que Netflix dejará de estar disponible, junto a Wii, Nintendo 3DS, o Wii U.