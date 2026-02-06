México vuelve a ser epicentro del emprendimiento con la Feria Internacional de Franquicias

La edición de la Feria Internacional de Franquicias 2026 (FIF2026) incorporará tendencias del sector como microfranquicias y modelos de inversión compartida, elementos que, según reportó la agencia EFE, marcarán la pauta en el evento por celebrarse los días 5, 6 y 7 de marzo en el World Trade Center de Ciudad de México. En este contexto, la feria reunirá a más de 14.000 visitantes junto a 300 empresas provenientes de distintos países, consolidándose como una de las principales plataformas para el intercambio y expansión de redes empresariales.

De acuerdo con la información publicada por EFE, este evento contará con la presencia de marcas internacionales de países como España, Argentina, Brasil y Costa Rica, reflejando el alcance global de la cita. Además, participarán cerca de 30 empresas especializadas en proveeduría, lo que facilitará la formación de nuevas sinergias empresariales y ampliará las posibilidades de colaboración para los asistentes. Los organizadores prevén un aumento del 15 % tanto en el número de marcas como de visitantes respecto a ediciones anteriores.

La Feria Internacional de Franquicias servirá como un punto de convergencia para empresarios e inversores interesados en modelos de negocio que ofrezcan mayor seguridad financiera y menor exposición al riesgo. Según consignó EFE, el sector de franquicias en América Latina reporta un crecimiento anual superior al 6 %, y la tasa de éxito de este tipo de negocios alcanzó el 85 % en un periodo de cinco años, superando ampliamente a los negocios independientes en cuanto a sostenibilidad y proyección.

El informe de EFE detalló que el valor mínimo para invertir en alguna de las franquicias participantes será de 150.000 pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente 8.571 dólares. Esta cifra busca reducir las barreras de acceso a inversores con distintos perfiles y capacidades económicas, abriendo el espectro para una base de participación variada. La organización del evento está en manos de Global Expo y cuenta con el apoyo de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF).

EFE explicó que el evento potenciará los beneficios del modelo de franquicia, entre ellos la posibilidad de acceder a formatos flexibles e inversiones adaptadas a necesidades específicas. Entre las actividades programadas destacan el FIF Summit, un espacio dedicado a conferencias y paneles que abordarán el impacto de la tecnología, la innovación financiera, la eficiencia administrativa y la sostenibilidad en la industria de franquicias. Se anticipa además que la edición enfocará especial atención en la adaptación de los modelos de negocio a nuevas realidades de mercado.

La feria presentará alternativas para emprendedores interesados en sectores tan variados como alimentación y bebidas, salud y bienestar, servicios especializados y negocios digitales. EFE reportó que la diversidad temática del evento permitirá que los participantes exploren oportunidades ajustadas a diferentes intereses y experiencias previas. Además, se fomentará el diálogo sobre sostenibilidad y viabilidad económica, en línea con las demandas actuales de responsabilidad empresarial.

El auge de las microfranquicias y la tendencia hacia esquemas de inversión compartida ocuparán un espacio importante en la feria. Según recogió EFE, Lidia Quezada, directora de la FIF, comentó que las franquicias actuales muestran "estructuras más flexibles, inversiones compartidas y modelos diseñados para crecer", mientras que la feria representa el entorno en el que estas oportunidades se materializan.

El programa de la FIF2026 se vincula además con la agenda anual del sector, que incluye otras citas de relevancia, como el Congreso de Franquicias Panamá, la International Franchise Expo en Nueva York y la International Franchise Show de Londres. Según detalló EFE, la red de eventos internacionales suma encuentros en lugares como Los Ángeles y varias ciudades de Florida, favoreciendo la consolidación de alianzas globales y la actualización constante sobre el mercado.

Dentro del argumento de EFE, la organización del evento responde a la evolución de los mercados y la necesidad de escenarios que impulsen la innovación y el desarrollo colaborativo. Los organizadores sostienen que la edición de 2026 busca unir el sostenido crecimiento de las franquicias latinoamericanas con la amplia diversidad de formatos disponibles, atrayendo inversores que se interesan por el dinamismo del sector.

Finalmente, EFE subrayó que la FIF2026 aspira a posicionarse como plataforma de referencia tanto para quienes buscan expandirse en el mercado latinoamericano como para quienes consideran oportunidades internacionales. La cita en Ciudad de México se perfila, de esta manera, como uno de los principales foros para el intercambio, la inversión y la creación de alianzas que fortalezcan el ecosistema empresarial de franquicias.