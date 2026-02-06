Mariló Montero y el marqués de Murrieta, íntimo amigo del Rey Juan Carlos, dan la última hora sobre su salud

Vicente Dalmau, marqués de Murrieta y figura cercana a Don Juan Carlos I, ha asegurado que la salud del rey emérito evoluciona favorablemente, despejando las dudas sobre su estado físico y subrayando que el exmonarca mantiene planes para regresar a España en abril con el objetivo de participar en las regatas de Sanxenxo. Esta declaración adquiere relevancia luego de que el entorno del antiguo jefe de Estado español informara, según publicó el medio, que aunque experimentó un episodio de baja médica durante las pasadas navidades, ya supera ese momento y concentra su atención en próximos compromisos.

De acuerdo con las informaciones detalladas por el medio, las especulaciones sobre el estado de salud de Don Juan Carlos aumentaron tras su ausencia en los funerales de Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía. En un primer momento, trascendió que los médicos del emérito le desaconsejaron viajar a Madrid y a Atenas para el sepelio por considerar que el trayecto suponía un esfuerzo elevado dadas sus circunstancias actuales. No obstante, fuentes cercanas al entorno de Don Juan Carlos, citado por el mismo medio, rechazaron la existencia de alguna situación médica de gravedad y defendieron que, tras el descenso en su estado físico en Navidad, el exmonarca ha logrado recuperarse.

Vicente Dalmau, quien ha visitado al rey emérito tanto en Abu Dabi como en la provincia de Pontevedra, actualizó la situación durante su participación en la gala de San Isidro en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid. Consultado por reporteros sobre los rumores, Dalmau declaró: “El Rey está estupendamente, está estupendamente bien, estupendamente bien. No tengo datos sobre lo que se ha dicho sobre él, pero lo único que puedo decir que está muy bien.” Así, el marqués evitó responder sobre asuntos relacionados con el impacto de las memorias de Iñaki Urdangarín en Don Juan Carlos, reiterando que el estado de salud del jefe de la Casa Real es la cuestión más relevante.

Durante ese mismo evento, la periodista Mariló Montero también transmitió información sobre Don Juan Carlos. Montero, premiada en dicha gala y relacionada con el entorno real por su pasada relación con Carlos Herrera, compartió su conocimiento acerca del seguimiento médico que recibe el emérito. Según subrayó Montero, Don Juan Carlos realiza visitas periódicas al hospital de Cleveland para revisiones médicas. “Es una persona que se cuida mucho, sé que va al hospital de Cleveland a hacerse unas revisiones con frecuencia y bueno, la edad para todos va mermando en nuestras facultades, pero soy consciente y sé que recibe visitas de amigos suyos y que no las ha cancelado”, expresó la periodista según consignó el medio, matizando los rumores recurrentes sobre un posible agravamiento de la salud del exmonarca.

Mariló Montero también hizo referencia a una frase de Don Juan Carlos para evidenciar su percepción sobre la cobertura mediática acerca de su estado de salud. El medio citó a Montero cuando relató: “Siempre me acuerdo de aquella vez que dijo ‘es que cada vez que habláis de mí me queréis plantar un pino en la barriga’, ¿no? Que era como una frase, es que para qué hablamos de él, parece que se va a morir, pues la naturaleza es la que es, nos vamos a morir todos.” Con estas palabras, Montero pidió prudencia en los comentarios públicos sobre el rey emérito y subrayó que mantiene su vida social y su rutina médica dentro de parámetros estables.

La periodista aprovechó además para señalar que, aunque es comprensible que exista curiosidad mediática sobre la familia real, considera esencial tratar el asunto con respeto: “Traslado siempre todo el respeto al rey, sobre todo porque soy consciente de que está muy bien informado, le gusta saber lo que decimos por aquí.” Al mismo tiempo, compartió que Don Juan Carlos sigue en contacto con allegados, ya que amigos suyos continúan visitándolo sin cancelación de compromisos, de acuerdo con la información difundida por el medio.

En paralelo, Montero dedicó un comentario a la reciente entrevista en televisión a Iñaki Urdangarín. La periodista hizo hincapié en la cobertura de aspectos relevantes del caso Noos y expresó, según el medio, que “eché de menos en la entrevista ahondar en el caso Noos, que al fin de cuentas es el vértice de todo lo que luego se desencadenó. Entonces, bueno, puedo entender humanamente que ya ha pagado su culpa, que tiene derecho a volver a la vida, a encontrar trabajo y a reorganizar sus emociones.”

Tras los episodios de bajas por recomendaciones médicas y la posterior negativa de su entorno a las especulaciones sobre su estado, el rey emérito, de 88 años, permanece alejado de la vida pública, aunque prepara su regreso temporal a España para acudir a la competición náutica en Galicia. Según las fuentes cercanas citadas por el medio, Don Juan Carlos no se ha apartado de su círculo de amistades y continúa bajo supervisión médica puntual en el extranjero, lo cual contribuiría a su estabilidad actual.

Mientras tanto, los rumores acerca de la salud del padre del Rey Felipe VI seguirán sujetos a actualizaciones por parte de allegados y portavoces no oficiales, dada la falta de comunicaciones formales por parte de la Casa Real. El seguimiento y recuperación de Don Juan Carlos, sus desplazamientos médicos habituales y los planes de una próxima visita a territorio español, continúan figurando en la agenda de interés mediático en España.