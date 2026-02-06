La Comisión Electoral lusa dice que la ley "no permite un aplazamiento general" de elecciones pese al temporal

Municipios como Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos, Pombal y Golegã ya han decidido atrasar la votación prevista para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales hasta el 15 de febrero, alegando que no existen actualmente condiciones de seguridad necesarias para el normal desarrollo del proceso electoral. La Comisión Nacional Electoral (CNE) de Portugal, según publicó Europa Press, aclaró que solo en circunstancias excepcionales a nivel local se puede posponer la votación, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, mientras que la normativa vigente no contempla un aplazamiento general, ni siquiera en el escenario de fenómenos meteorológicos adversos como los recientes temporales 'Kristin' y 'Leonardo'.

El organismo abordó públicamente el tema tras las propuestas planteadas por figuras políticas como el presidente Marcelo Rebelo de Sousa y el líder de Chega, André Ventura, quienes abogaron por una suspensión de las elecciones o una postergación selectiva en los municipios azotados por las inclemencias del clima. Según detalló Europa Press, la CNE consideró inviable la alternativa de suspender la votación a nivel nacional o municipal en términos amplios, apuntando que las leyes electorales del país solo contemplan la postergación de las elecciones como último recurso en localidades afectadas donde no se pueda garantizar la seguridad, el acceso o el correcto funcionamiento de los centros de votación.

En este contexto, la Comisión indicó que los alcaldes de los municipios tienen la potestad de posponer la votación únicamente en centros específicos, conforme al artículo 81 de la Ley Electoral, pero solo si se presentan situaciones excepcionales y muy concretas relacionadas directamente con el deterioro de las condiciones locales. En palabras del órgano electoral recogidas por Europa Press, "la existencia de un estado de emergencia, alertas meteorológicas o situaciones adversas de carácter general no constituye, en sí misma, motivo suficiente para posponer la votación a nivel municipal o estatal". La entidad también remarcó que la legislación no permite en ningún caso una postergación general de los comicios en todo el territorio.

Por otro lado, la CNE recomendó a los votantes mantenerse informados a través de canales oficiales para confirmar la localización de sus respectivos centros de votación, ya que se dará preferencia a la reubicación y adaptación de estos para efectuar la elección en la fecha programada antes de considerar un aplazamiento. Según informó Europa Press, los resultados del recuento provisional de votos se publicarán a partir de las 20.00 horas (21.00 en España peninsular y Baleares) del 8 de febrero, salvo en aquellos lugares donde la votación haya sido aplazada. Además, la CNE recordó que, cuando una mesa electoral se retrase por motivos excepcionales, la nueva votación deberá celebrarse exactamente siete días después y se requiere que la decisión de aplazamiento sea comunicada de manera inmediata y extensa al conjunto de la población del municipio afectado.

Las severas tormentas que han golpeado el país, primero con el temporal 'Kristin' y recientemente con la borrasca 'Leonardo', han generado una situación de emergencia en distintas zonas de Portugal, según consignó Europa Press. Estos fenómenos meteorológicos han provocado la muerte de al menos ocho personas y han afectado a cerca de medio millón de portugueses, además de dejar a unos 80.000 hogares sin suministro eléctrico y causar inundaciones persistentes en varios municipios, como Alcácer do Sal. Desde la semana pasada, esta localidad permanece bajo agua, lo que llevó al presidente Rebelo de Sousa a desplazarse personalmente para observar las consecuencias y apelar a la participación en la votación en las zonas donde las condiciones así lo permitan.

El gobierno lusitano, recogió Europa Press, amplió el estado de calamidad en medio de críticas a la lentitud de la respuesta institucional ante los efectos devastadores del mal tiempo. En este marco, el país se prepara para acudir nuevamente a las urnas este domingo, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Las encuestas previas, según reportó Europa Press, otorgan una clara ventaja al socialista António José Seguro, con un 67% de intención de voto, frente al ultraderechista André Ventura, que se sitúa en el 32%.

Las autoridades recalcaron la importancia de cumplir con las garantías de seguridad y el acceso a los centros de votación, privilegiando la protección de la población ante la emergencia climática. La vigilancia sobre la transparencia y regularidad del proceso permanece vigente, con la CNE instruyendo y supervisando el cumplimiento de la normativa electoral en todo momento. Europa Press destacó que las posibles alteraciones al calendario electoral solo serán válidas cuando se justifique debidamente la imposibilidad material de celebrar la votación en algún lugar específico, descartando cualquier posibilidad de suspensión a nivel nacional.

El panorama general muestra un país afectado por fenómenos meteorológicos severos y una administración electoral que mantiene su posición en defensa del marco legal, permitiendo un margen mínimo para modificaciones puntuales en aquellos sitios donde la situación lo exija de forma documentada y proporcional. Según Europa Press, la premisa es salvaguardar el ejercicio democrático dentro de los límites que impone la ley, al tiempo que se gestiona la emergencia con respuestas diferenciadas según la realidad de cada municipio.