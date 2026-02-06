Kiko Rivera al más puro estilo 'madre de la Pantoja' con su novia Lola

Lola García, bailaora, fue la encargada de abrir el cuerpo de baile en el homenaje por el quincuagésimo aniversario de los 'Eternos Triana' en Sevilla y, en ese momento, la atención no solo se centró en su debut, sino también en la forma en que su pareja, Kiko Rivera, ejerció un papel de apoyo durante su llegada al Palacio de Congresos y Exposiciones. De acuerdo con la cobertura del medio proporcionado, el evento mostró imágenes en las que ambos se presentaron juntos unas horas antes de la actuación, evidenciando una relación marcada por la complicidad y el acompañamiento mutuo. La escena atrajo los comentarios y comparaciones con la conocida matriarca de la familia Pantoja, resaltando el paralelismo entre el rol de Kiko Rivera y la histórica figura de su abuela.

La jornada se caracterizó por la llegada temprana de la pareja al recinto. Según detalló la fuente, ambos arribaron con casi dos horas de antelación, destacando la disposición de Lola García, sonriente y acompañada de una gran maleta, preparada para su participación en el espectáculo. Kiko Rivera, por su parte, lució una actitud reservada y un gesto serio durante la espera, elementos que no pasaron desapercibidos en la cobertura del evento y que, tal como indica el medio, evocaron la tradicional imagen de la madre de la Pantoja como acompañante y apoyo incondicional de los artistas de la familia.

Durante esos momentos previos al espectáculo, la interacción de la pareja se mantuvo dentro de un entorno privado, concluyendo con un beso de despedida poco antes de que Kiko Rivera se retirara del lugar. La salida del DJ ocurrió sin que mediara declaración alguna sobre los recientes conflictos familiares que han ocupado los focos mediáticos. El medio consignó que Kiko evitó responder preguntas acerca de la polémica de la semana, optando por mantenerse en silencio ante el escrutinio público.

El contexto familiar de Kiko Rivera y las nuevas tensiones con su exmujer, Irene Rosales, también formaron parte del relato. Según publicó la fuente, la relación cordial que se percibía entre ambos parece haber cambiado, y el desencadenante podría estar relacionado con una petición concreta de Rivera: que su actual pareja, Lola García, tuviera la autorización para recoger a sus hijas en el colegio. El medio recogió que esta solicitud no habría sido aceptada por Irene Rosales, lo que, al menos públicamente, coincide con el distanciamiento reciente entre ambos progenitores.

Ni Kiko Rivera ni Irene Rosales han ofrecido declaraciones que precisen si la negativa ante esa petición constituye el motivo principal de la situación. La fuente original enfatizó la ausencia de aclaraciones por parte de los implicados en este asunto familiar, lo que sumó incertidumbre tanto para los seguidores como para los medios atentos a la evolución del caso.

A pesar de las especulaciones sobre su vida privada, la jornada en Sevilla permitió que el foco se mantuviera en la trayectoria profesional de Lola García y en el esperado homenaje a los 'Eternos Triana', grupo emblemático para el público andaluz. Tal como publicó el medio, la expectativa recaía sobre la bailaora, mientras Kiko Rivera desempeñó un papel secundario y discreto, centrando su atención en su pareja, en una actitud comparable a la de la histórica acompañante familiar descrita en la crónica.

El regreso de ambos al ámbito público ocurre en medio de la persistente atención sobre la familia Pantoja y sus vínculos internos. El medio remarcó que las imágenes obtenidas durante la jornada reavivaron comparaciones con generaciones anteriores, al mismo tiempo que subrayaron el carácter reservado y el silencio adoptado por Kiko Rivera ante el entorno abierto y la presión mediática.

En este escenario, la actuación de Lola García marcó un hito personal, aún bajo la sombra de las cuestiones familiares que rodean al artista. Según informó la fuente, la dinámica entre ambos no pasó inadvertida y se convirtió en tema de conversación tanto dentro del evento como entre los observadores habituales del ambiente artístico y familiar sevillano.