Hallada sin vida la modelo Cristina Pérez Galcenco, hija del exfutbolista Nacho Pérez, a los 21 años

Conmoción en el mundo de la moda tras el repentino fallecimiento de la modelo Cristina Pérez Galcenco a los 21 años. La joven, hija del popular exfutbolista Nacho Pérez Solmo -portero del Sporting de Gijón en la década de los 70- fue hallada sin vida en su domicilio de Caleta de Vélez Málaga el pasado 3 de febrero, aunque no ha sido hasta la tarde de este jueves cuando ha trascendido la triste noticia después de que la Pasarela Campoamor de Oviedo comunicase su muerte a través de sus redes sociales con una imagen de la maniquí desfilando para la diseñadora Isabel Sanchís en la última edición del certamen.

Y aunque el hermetismo es máximo ya que su familia está destrozada por su pérdida, diferentes medios de comunicación apuntan a que el fallecimiento se habría producido por causas naturales a pesar de su juventud, y no se habrían encontrado signos de violencia ni en su casa ni en el cuerpo de la modelo.

La despedida de Cristina será en Lugones, Asturias, donde residió gran parte de su vida y donde comenzó su prometedora carrera en el mundo de la moda. La capilla ardiente, encabezada por sus padres, el exjugador Nacho Pérez y la también modelo Tatiana Galcenco, tendrá lugar este viernes 6 de febrero a partir de las 17.00 horas en el tanatorio Puente Nora. Y será un día después, este sábado, cuando se celebre una misa funeral en su memoria en la Iglesia Parroquial de San Félix de Lugones.