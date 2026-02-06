Hades66 recalará en el Auditorio Roig Arena el 21 de marzo

El álbum “El 6EI66EI6”, publicado en 2023, marcó un punto clave en la proyección internacional de Hades66 y reforzó su posicionamiento en plataformas digitales, donde ha conseguido cifras considerables de reproducciones. El medio Europa Press informó que el artista urbano puertorriqueño prepara su presentación en Valencia, programada para el 21 de marzo de 2026 en el Auditorio Roig Arena, en un evento anunciado en un comunicado oficial de la organización.

Europa Press detalló que Hades66 forma parte destacada de la nueva generación de trap y música urbana latina. Nacido en Puerto Rico, inició su recorrido artístico en los circuitos de hip hop y freestyle, donde fue perfilando un estilo propio. Según el comunicado al que tuvo acceso Europa Press, su propuesta se caracteriza por una energía marcada, un enfoque directo en las letras y la integración de sonidos como el trap, reguetón y otras variantes callejeras. Esta fusión le ha facilitado conectar especialmente con el público más joven y trascender los límites de su país de origen, logrando así un impacto internacional.

El repertorio de Hades66 incluye sencillos como “Emociones”, “Lukeando”, “UuU” y “Manhattan”, todos ellos con millones de reproducciones en servicios de streaming, lo que confirma su repercusión en la escena urbana global. El medio Europa Press puntualizó que la influencia del puertorriqueño también se extiende a las redes sociales, donde sus canciones han alcanzado una notable viralidad, posicionándolo entre los artistas urbanos más escuchados en los últimos años.

A la consolidación de su carrera como solista se suma su participación en colaboraciones importantes. El sencillo “Pacto”, realizado junto a Jay Wheeler, Dei V y Luar La L, ha fortalecido su reconocimiento dentro del género urbano, expandiendo la diversidad de su trayectoria. Europa Press señaló que estas asociaciones musicales han potenciado el alcance de sus temas y su visibilidad en mercados ajenos al de Puerto Rico.

La organización responsable del concierto afirmó, en información recogida por Europa Press, que las entradas para la actuación de Hades66 en el Auditorio Roig Arena estarán disponibles a partir del lunes 9 de febrero a las 12:00 horas en la web oficial del recinto, www.roigarena.com. Este anuncio permite a los seguidores del artista planificar con antelación su asistencia a la presentación.

La presencia de Hades66 en Valencia representa una oportunidad para que el público de la ciudad experimente en directo los éxitos virales que han circulado extensamente en las plataformas digitales. Según la información de Europa Press, el evento se enmarca en la gira de promoción de su propuesta musical, entendida como un ejemplo de la evolución del trap y la música urbana latina en la escena internacional.