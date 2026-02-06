Escrivá afirma que el próximo presidente de la Fed tiene "unas credenciales muy elevadas"

Kevin Warsh, quien cuenta con una trayectoria extensa en bancos centrales y experiencia tanto académica como fuera del ámbito estrictamente financiero, sigue pendiente de la decisión del Senado estadounidense para ocupar la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, resaltó la amplitud de las credenciales de Warsh y la importancia de su perfil profesional para liderar un organismo clave en la economía global, según detalló la agencia Europa Press.

De acuerdo con las declaraciones de Escrivá recogidas por Europa Press en la cadena SER, el economista español subrayó que Warsh ha formado parte del órgano rector de la Reserva Federal entre 2006 y 2011, adquiriendo experiencia directa en políticas monetarias durante años decisivos para la economía internacional. Además, Escrivá destacó el reconocimiento académico de Warsh, mencionando que se trata de un perfil acostumbrado tanto al análisis teórico como a la toma de decisiones en organismos internacionales y otras instituciones al margen de los bancos centrales.

La designación de Kevin Warsh fue anunciada el 30 de enero por el presidente estadounidense Donald Trump, en sustitución de Jerome Powell, cuyo mandato culmina en mayo. Según reportó Europa Press, Trump optó por Warsh en un contexto de divergencias públicas entre el gobierno y el actual presidente de la Fed. Warsh, de 55 años, era considerado el principal candidato por su experiencia en el órgano rector y por su respaldo en distintos sectores, como informó el citado medio.

El proceso de nombramiento exige la ratificación del Senado, en medio de un escenario en el que han surgido críticas respecto a la posible influencia del Ejecutivo sobre la Reserva Federal. Europa Press añadió que se ha puesto énfasis en la independencia del banco central como requisito esencial para satisfacer su doble mandato legal: por un lado, controlar la inflación y, por otro, fomentar el empleo dentro de los Estados Unidos.

Consultado sobre cómo podría repercutir en España y en la economía europea la llegada de Warsh al frente de la Reserva Federal, Escrivá aclaró que la relevancia de la presidencia de la Fed suele percibirse de manera sobredimensionada. Según explicó a Europa Press, la Reserva Federal funciona como un órgano colegiado, en el que las decisiones se adoptan en un comité con 12 votos, lo que distribuye el poder y las responsabilidades entre sus miembros. Escrivá comparó este sistema con la estructura del Banco Central Europeo, donde los acuerdos se elaboran por consenso y cada miembro ejerce su voto de forma independiente.

El presidente de la Fed dirige las reuniones, coordina los debates y promueve la búsqueda de consensos, sin dejar de lado que cada integrante del comité tiene la posibilidad de expresar su posición individual y emitir su voto personal, detalló Escrivá en la entrevista difundida por Europa Press.

La elección de Warsh por parte de Trump se produce mientras la relación del mandatario con Jerome Powell ha atravesado tensiones y discrepancias acerca del rumbo de la política monetaria estadounidense. En ese contexto, la figura del nuevo presidente de la Fed cobra especial interés tanto entre analistas internacionales como en los mercados financieros, quienes observan con atención el proceso de confirmación en el Senado.

Warsh, tras su paso previo por la Reserva Federal entre 2006 y 2011, ha mantenido presencia en la escena económica estadounidense, participando en debates públicos y foros sobre estabilidad financiera y regulación. De acuerdo con Europa Press, su perfil y su reputación en círculos académicos, así como su experiencia en el sector privado e institucional, suman puntos a su posible ratificación, aunque las críticas en torno a la autonomía de la Fed y las presiones del Gobierno podrían modificar el ritmo del proceso en el Senado.

Escrivá enfatizó a Europa Press la convicción de que la estructura colegiada y el diseño institucional de la Reserva Federal aseguran la toma de decisiones equilibrada y plural, límites que tienden a contrarrestar una personalización excesiva del cargo de presidente. De este modo, la elección de Warsh como sustituto de Jerome Powell representa un paso relevante para la política monetaria internacional, aunque la última palabra la tiene el Senado estadounidense en su proceso de confirmación.