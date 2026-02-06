El canal digital en 2026 concentrará el 30% de la contratación hipotecaria en España, según Wypo

El bróker hipotecario Wypo ha destacado este viernes que el canal digital ya concentra el 30% de la contratación hipotecaria en lo que va de año en España, según ha informado en un comunicado.

Desde la compañía, han apuntado que 1 de cada 4 hipotecas españolas se gestiona con un experto hipotecario digital, que combina comparadores, solicitudes online y 'self-service', agilizando trámites y ofreciendo información fiable.

"Cada vez más españoles están preparados para completar todo el proceso hipotecario digitalmente, lo que refuerza la confianza en productos complejos como las hipotecas", ha explicado la directora de marketing de Wypo, Alicia González.

A pesar de este incremento, González, ha informado de que en mercados "maduros", como Estados Unidos y Reino Unido, el canal digital supera el 70%. "Alemania e Italia avanzan de forma más gradual, con niveles del 60% y 55%, pero la tendencia es claramente al alza", ha puntualizado.

En este contexto, ha asegurado que la digitalización hipotecaria es una "transformación clave" en Europa. Por su parte, el mercado europeo prevé, en este sector, un crecimiento de dos dígitos hasta 2033, impulsado por tecnologías 'cloud' e inteligencia artificial, capaces de reducir hasta un 40% los tiempos de tramitación.

En España la adopción de la banca digital alcanza el 71,45% de la población, por encima de la media europea (63,87%), aunque el sector aún tiene "margen de mejora" en productos complejos como las hipotecas.

"En Wypo hemos ofrecido más de 20.000 ofertas gratuitas a nuestros clientes, con condiciones atractivas gracias a acuerdos exclusivos con la banca", ha concluido González.