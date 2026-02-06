De Cayetana Rivera a Mariló Montero. Los mejores looks de una noche con claro sabor taurino

Como no podía ser de otra manera, la plaza de toros de Las Ventas ha sido el escenario que ha acogido este jueves la Gala de San Isidro 2026, en la que además de presentarse el cartel de la Feria de San Isidro de este año -protagonizada por el torero Andrés Roca Rey, que coge así el testigo de Cayetana Rivera y Victoria Federica, imagen de la Feria de San Isidro en 2024 y 2025 respectivamente-, se han entregado los premios Plaza 1 a rostros conocidos que siempre han mostrado su apoyo a la tauromaquia como Mariló Montero, o Sergio Ramos.

Una velada inolvidable con claro sabor taurino en la que Ramón García y Gemma Camacho -que saltó a la fama por su supuesto romance con Cayetano Rivera en noviembre de 2025- han ejercido de maestros de ceremonias y en la que, además de figuras del toreo como José Ortega Cano, José Mari Manzanares, Gonzalo Caballero, Alejandro Talavante, Cristina Sánchez, o Miguel Abellán, han desfilado por el photocall celebrities muy 'taurinas' como Cayetana Rivera, Gloria Camila, Tomás Páramo, Mari Ángeles Grajal, Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero', Mariló Montero, Berenice Lobatón, o el exfutbolista Míchel con su mujer Merche Luengo.

Pero además de guiños a la tauromaquia, y de conocer quiénes torearán en la próxima Feria de San Isidro -que se celebrará en Las Ventas el próximo mayo-, también ha habido moda, mucha moda, ya que nuestros famosos se han puesto sus mejores galas para la ocasión. Los mejores looks, ¡a continuación!

Cayetana Rivera. La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo se ha hecho con el premio a la mejor vestida de la noche con un look impecable de la firma andaluza Colour Nude, compuesto por un top negro envolvente con escote barco y silueta ceñida, y una preciosa falda midi confeccionada en guipur de malla trenzada con mezclas de fibras naturales en tonos negros y crudos, completando su apuesta por unas sandalias negras de plataforma.

Mariló Montero. Premiada con el galardón 'Mujer y Tauromaquia', la periodista ha destacado por un look sofisticado y sin estridencias, con un pantalón fluido de talle alto en color negro, y una delicada blusa de seda con lazada al cuello y mangas abullonadas en un tono champagne.

Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad, que ha asistido a la gala con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, mostrando así su apoyo incondicional al mundo del toro, ha vuelto a confiar en Vicky Martín Berrocal y ha deslumbrado con un conjunto formado por un ajustado top rojo de manga larga con detalle de nudo drapeado en el pecho, y una falda negra de silueta lápiz.

Gloria Camila. Acompañada por su padre José Ortega Cano, al que ha definido como "el hombre de vida" ante el 'triángulo amoroso' que ha protagonizado en los últimos días con Álvaro García y Manuel Cortés, ha lucido un dos piezas azul marino de raya diplomática, con pantalón tipo capri ancho con detalle de sobrecapa asimétrica imitando a una falda hasta la rodilla, y chaleco corto de escote cruzado.

Gemma Camacho. La reportera de Mediaset, presentadora de la gala, ha acaparado todas las miradas con un espectacular diseño de Hannibal Laguna en color morado repleto de volúmenes con escote halter cruzado, y falda asimétrica rematada en cola dejando a la vista una de sus piernas.

Cristina Sánchez. La extorera, inseparable de su marido Alejandro da Silva, ha hecho un guiño a su profesión con un estilismo de inspiración taurina protagonizado por una chaqueta goyesca en azul con bordados florales a mano, top de lentejuelas plateadas, y falda de tafetán de vuelo al tono con lazo a la cintura.

José Mari Manzanares. Aunque las mujeres se han llevado todo el protagonismo en lo que a los looks se refiere, el torero se ha alzado con el título de más elegante de la noche con un impecable traje azul marino, con chaleco a juego, camisa blanca, corbata negra, y detalle de pañuelo blanco en la solapa.