Clara Serrajordi y Aïcha Camara renuevan con el Barça hasta 2028

El FC Barcelona anunció este viernes las renovaciones hasta 2028 de Clara Serrajordi y Aïcha Camara, dos jóvenes talentos con los que el cuadro azulgrana quiere asegurar su presente y futuro.

"Clara Serrajordi y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para su renovación hasta 2028. El acto de su firma se ha celebrado en las oficinas del Spotify Camp Nou y ha contado con la presencia del directivo responsable del Femenino, Xavier Puig", dijo el comunicado oficial de la renovación de la catalana.

Poco después, el conjunto azulgrana anunció el acuerdo para renovar a Camara, una de las jóvenes "con mayor proyección de la cantera". "Con esta ampliación, el Barça se asegura presente y futuro en la línea defensiva", dijo la nota oficial.

Ambas futbolistas, de 18 y 19 años, se confirman como piezas importantes para el proyecto de Pere Romeu, que ha confiado en ambas desde el principio. La última demostración de calidad de Serrajordi fue este mismo jueves, en el Clásico de Copa en el Alfredo Di Stéfano. "Serrajordi está destinada a jugar más de una década en la sala de máquinas del Barça y, de momento, su continuidad se alarga hasta 2028", apuntó el equipo culé.

Mientras, en su primera temporada como futbolista del primer equipo, Camara también se ha hecho con un sitio en el Barça de Romeu gracias a su gran polivalencia y su físico imponente.