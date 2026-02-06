Alice Campello rompe su silencio tras confirmarse su divorcio de Álvaro Morata: "Estoy muy tranquila"

No ha podido ser. A pesar de dar una nueva oportunidad a su matrimonio seis meses después de anunciar su separación en agosto de 2024, y de haber luchado con todas sus fuerzas para que su relación funcionase, Alice Campello y Álvaro Morata habrían iniciado los trámites de divorcio, dejando entrever que esta ruptura es definitiva y no tiene vuelta de hoja semanas después de que el futbolista abandonase el hogar familiar que compartía con la italiana y sus cuatro hijos en Milán para mudarse a otra situada a pocos metros andando.
Una separación que la expareja estaría afrontando de manera diferente, ya que mientras el delantero estaría tranquilo al haber sido él quien dio el primer paso para emprender caminos separados al tener claro que lo suyo había llegado a un punto de no retorno, Alice estaría sufriendo y pasándolo muy mal al darse cuenta de que este es el final de una historia de amor que comenzó en 2016 y que hasta ahora había superado todas las dificultades.
Sin embargo, en su reaparición ante las cámaras a su regreso a Madrid, la modelo y empresaria se ha dejado ver de lo más risueña y relajada a su salida de un exclusivo restaurante en compañía de una íntima amiga. Echando balones fuera para no hablar de su vida personal "porque estamos muy bien hoy, no quiero hablar de eso", la italiana ha confesado que está "genial, muy tranquila, que es lo importante".
Y aunque no ha querido confirmar su separación de Morata, tampoco ha desmentido las informaciones surgidas en los últimos días, dejando entrever que es cierto que ya han iniciado los trámites para formalizar su divorcio. Sin embargo, y de lo más divertida con el reportero, Alice ha dedicado unas bonitas palabras al jugador, dejando claro que su relación es cordial por los cuatro niños que tienen en común.
"Claro, siempre" ha revelado cuando le hemos preguntado si se llevan bien, confesando que continúa queriendo "mucho" a Álvaro, que está "de verdad muy tranquila", y que el futbolista continúa siendo un amigo, "muy guapo, y un súper padrazo"