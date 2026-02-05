Un estudio revela la magnitud de los raros terremotos en las capas profundas bajo la corteza terrestre

Wang y Klemperer, investigadores de la Universidad de Stanford, lideraron un estudio que permitió identificar con precisión 459 terremotos originados en el manto terrestre debajo de continentes durante las últimas tres décadas, cifra que el equipo considera conservadora y que podría aumentar a medida que se expandan las redes de monitoreo sísmico. Según detalló el medio Science, este logro posibilitó la creación del primer mapa global dedicado a este tipo infrecuente de sismos y aporta una perspectiva inédita sobre la actividad sísmica profunda, ofreciendo indicadores clave para descifrar la dinámica interna del planeta y abriendo oportunidades para investigar de manera sistemática estos fenómenos raros.

De acuerdo con Science, el nuevo mapa representa una herramienta sin precedentes para analizar patrones y agrupaciones regionales de sismos del manto, que se concentran especialmente en áreas como el Himalaya y el estrecho de Bering. Esta iniciativa busca esclarecer los mecanismos que desencadenan los terremotos en el interior de la Tierra, un proceso que hasta ahora permanecía oscuro por la falta de datos específicos y el difícil acceso a profundidades donde ocurre este tipo de actividad sísmica.

El medio informó que, a diferencia de los terremotos que se producen en la corteza terrestre, estos eventos tienen su origen en el manto superior, una región de roca densa, cálida y semisólida que se ubica debajo de la delgada corteza y por encima del núcleo fundido, con un espesor aproximado de 2.900 kilómetros. El límite entre la corteza y el manto se conoce como discontinuidad de Mohorovicic o "el Moho". Mientras la mayoría de los terremotos continentales habituales se generan a profundidades de entre 9,6 y 29 kilómetros, justo sobre el Moho, los sismos del manto identificados en este estudio se detectaron a profundidades mucho mayores, en ocasiones hasta 80 kilómetros por debajo del Moho, alejados de las zonas de subducción donde tradicionalmente se esperaba encontrar temblores profundos.

Tal como indicó Science, la existencia de terremotos en el manto había sido objeto de debate entre geofísicos y sismólogos durante décadas. Aunque se reconocía la posibilidad de actividad sísmica en las zonas de subducción —donde las placas oceánicas descienden bajo las continentales y pueden causar sismos a cientos de kilómetros de profundidad—, la aparición de hipocentros profundos bajo masas continentales sorprendió a la comunidad científica, en particular por su lejanía de las fronteras tectónicas más estudiadas.

El artículo de Science precisó que, aunque la frecuencia de terremotos del manto parece ser alrededor de 100 veces menor a la de los terremotos corticales, el registro de estos eventos resultó históricamente complicado por la limitación de los datos disponibles. Para superar este obstáculo, Wang y Klemperer generaron un método de comparación de vibraciones sísmicas, analizando específicamente dos tipos de ondas: las ondas Sn, que se propagan por la parte superior del manto, y las ondas Lg, de alta frecuencia y habituales en la corteza. La proporción de ambas ofreció un criterio objetivo para distinguir el origen profundo de los sismos.

Wang explicó, según Science, que el nuevo enfoque permite identificar un terremoto del manto con base únicamente en las formas de onda registradas, lo cual representa un cambio fundamental respecto a métodos previos que dependían de interpretaciones menos directas y de la escasez de datos confiables. El estudio se apoyó en datos recolectados por estaciones de monitoreo sísmico a nivel mundial, complementados con informaciones críticas sobre el grosor de la corteza en diversas regiones, para depurar un catálogo inicial de más de 46.000 eventos sísmicos hasta el conjunto final de 459 que cumplen con las características de sismos del manto continental.

La publicación puntualizó que la cifra probablemente aumentará, sobre todo en territorios remotos donde la cobertura de sensores sigue en expansión, como la meseta tibetana, zona de particular interés para Klemperer, quien ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de la sismicidad en regiones de difícil acceso. El contacto temprano de Klemperer con la hipótesis de eventos sísmicos en el manto en esa zona inspiró a Wang a profundizar la investigación y consolidar una base de datos robusta sobre el fenómeno.

Al analizar la naturaleza de estos sismos, Science recogió la idea de que algunos de ellos podrían estar ligados a réplicas de terremotos que comienzan en la corteza y propagan ondas hacia el manto; otros posiblemente se asocian a la convección térmica interna del manto, proceso fundamental en el reciclaje de las placas tectónicas subducidas. Los investigadores subrayan la relevancia de examinar estas dinámicas para entender la interacción entre la corteza y el manto superior.

El trabajo señala que el conocimiento que se derive del estudio de estos raros terremotos profundos podría tener grandes implicaciones para la interpretación de los riesgos sísmicos en áreas continentales, así como para el avance de la geofísica y la sismología al proporcionar parámetros de referencia sobre el comportamiento de las capas internas del planeta. Klemperer declaró en Science que todavía quedan interrogantes esenciales acerca de los motivos y mecanismos que originan un sismo en un lugar y momento determinados, y que los terremotos del manto se convierten en una oportunidad única para explorar estos temas fundamentales.

El artículo subrayó que, aunque los terremotos del manto continental no implican peligro directo en superficie por su gran profundidad, su análisis ayuda a comprender mejor la mecánica sísmica en su conjunto, contribuyendo a identificar posibles conexiones entre sismos de distinta profundidad y naturaleza. Wang concluyó, según Science, que existe la posibilidad de que estos fenómenos formen parte de un ciclo sísmico más amplio y conectado que incluye tanto la corteza como el manto superior, aspirando a revelar en investigaciones futuras cómo estas capas interactúan como un sistema único.

El desarrollo de este proyecto contó con el respaldo de la Fundación Nacional de Ciencias, lo que permitió la aplicación de métodos avanzados y la utilización de extensos recursos de monitoreo, elementos que resultaron fundamentales para la obtención y procesamiento de los datos presentados.