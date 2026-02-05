Trump recula y dice ahora que no debería involucrarse en la lucha entre Netflix y Paramount por Warner

Durante una entrevista realizada por Tom Llamas para NBC Nightly News, Donald Trump expresó que las disputas empresariales en torno a la adquisición de Warner Bros. Discovery no deberían contar con su intervención directa, añadiendo que ese asunto será evaluado y resuelto por el Departamento de Justicia. Según reportó el medio, el presidente estadounidense destacó que, a pesar de haber recibido contactos de ambas partes interesadas —Netflix y Paramount Skydance— decidió mantenerse al margen de las gestiones referidas a la compra del conocido estudio de Hollywood.

Tal como publicó NBC y citó el propio Trump, “No he estado involucrado”, aclarando: “Debo decir que supongo que se me considera un presidente muy fuerte. Me han llamado ambas partes. Son las dos partes, pero he decidido que no debo involucrarme. El Departamento de Justicia se encargará de ello”. Estas declaraciones marcan un giro respecto a lo sostenido por Trump en diciembre cuando, consultado sobre si debía permitirse a Netflix la adquisición de Warner, expresó que él mismo podría tener participación en esa decisión y valoró la necesidad de consultar a economistas por el incremento de la cuota de mercado que representaría la operación.

De acuerdo con los datos presentados por NBC, la pugna entre Netflix y Paramount Skydance se intensificó desde que la primera anunciara públicamente un acuerdo preliminar para fusionarse con Warner Bros. Discovery. Esta situación motivó a Paramount Skydance, cuyo director ejecutivo, David Ellison, es reconocido por su vínculo cercano a la administración Trump, a presentar una serie de ofertas rivales con la intención de superar la propuesta de Netflix. Sin embargo, Warner ha rechazado sistemáticamente todas las iniciativas de Ellison, haciendo hincapié en la solidez de lo pactado previamente con Netflix.

NBC detalló que la postura del presidente estadounidense se apoya en la percepción de que la competencia por Warner Bros. Discovery enfrenta a dos actores empresariales importantes y se podría resolver solamente a través de las instituciones democráticas correspondientes. Trump declaró “existe la teoría de que una de las empresas es demasiado grande y no se le debería permitir hacerlo, y la otra empresa dice otra cosa”. Añadió también que “se están peleando a muerte, y habrá un ganador”, ilustrando así la intensidad del enfrentamiento comercial.

Por otro lado, el medio informó que, ante la presión de Paramount Skydance para acceder a más información sobre la selección de la compañía adquirente, la empresa liderada por Ellison llevó su reclamo a instancias legales, buscando forzar a Warner Bros. Discovery a revelar detalles del proceso de selección. Frente a este escenario, Netflix optó por reformular su propuesta original y presentó una transacción exclusivamente en efectivo, intentando fortalecer su posicionamiento ante Warner y sus accionistas.

El debate sobre la posible concentración del mercado ha sido uno de los argumentos más discutidos en el contexto de esta competencia. Trump había señalado en diciembre que “tienen una cuota de mercado muy grande, y cuando tengan Warner Bros., esa cuota aumentará mucho. Así que no lo sé. Eso lo tendrán que decidir algunos economistas”. Estas palabras ilustran el carácter técnico y regulatorio del debate, que ahora, según remarcó Trump en su reciente declaración, quedará en manos del Departamento de Justicia para su análisis y eventual resolución.

NBC también consignó que la insistencia de Paramount Skydance en acceder a los documentos internos del proceso responde a su objetivo de identificar posibles irregularidades en la preferencia hacia la oferta de Netflix. Mientras tanto, Warner Bros. Discovery ha subrayado que la alianza con Netflix es la que mejor responde a los intereses de la empresa y sus accionistas, reforzando así su negativa a aceptar otras propuestas.

Así, tras semanas de especulaciones y declaraciones públicas de diverso tono, la posición de la Casa Blanca queda aclarada con el mensaje de Trump, quien dejó en claro que ni participará ni condicionará la resolución del proceso de adquisición, delegando por completo el análisis antimonopolio y la posible autorización en manos del Departamento de Justicia. Las implicancias de esta determinación institucional se mantienen sujetas a la evaluación que realicen los reguladores federales encargados de velar por la libre competencia y el equilibrio del mercado en la industria del entretenimiento estadounidense.