Ter Stegen: "Está siendo especialmente duro para mí"

Marc-André ter Stegen compartió con sus seguidores que enfrentará varios meses alejado de las canchas tras la lesión en el isquiotibial de su pierna izquierda, sufrida durante el partido contra el Real Oviedo, lo que le obligará a someterse a cirugía este viernes. Según informó el Girona FC, la intervención servirá para determinar con mayor precisión el periodo que el guardameta alemán permanecerá inactivo, un contratiempo que complica el cierre de temporada para el conjunto catalán y le deja prácticamente fuera del Mundial.

El medio detalló que Ter Stegen, actualmente cedido en el Girona FC por el FC Barcelona, utilizó su cuenta de Instagram para comunicar su situación física y emocional. En su mensaje, el portero afirmó: “La mayoría de vosotros no me conocéis a nivel personal, así que quiero compartir algo con vosotros. Soy una persona positiva. Siempre he tenido esta mentalidad y la he llevado conmigo en cada reto que he afrontado, pero este está siendo especialmente duro para mí”.

De acuerdo con el mensaje recogido por el Girona FC, Ter Stegen relató que la lesión cambió su papel dentro del equipo, aunque aseguró que su respaldo al vestuario se mantendrá intacto. Sobre esta situación, el internacional alemán señaló: “Ahora mi rol ha tenido que cambiar por completo, pero mi apoyo al equipo no lo hará. No es solo un gran grupo de jugadores y cuerpo técnico; se siente como una familia”.

El portero expresó la dificultad de la etapa que atraviesa tras la lesión y la pausa en su carrera competitiva. “Como deportistas, nuestra mayor alegría es competir: entrenar y jugar. Tengo que poner todo eso en pausa durante varios meses, ya que he decidido someterme a una operación. Volveré”, manifestó Ter Stegen en su comunicado, según consignó el Girona FC.

La lesión del alemán supone un problema significativo para el Girona FC en un momento determinante del curso, dado que reduce la alternativa en la portería para el tramo final de la campaña. Además, la situación médica de Ter Stegen amenaza con dejarle fuera de la próxima Copa Mundial, como apuntó el club, debido a la prolongada recuperación que le espera tras la cirugía.

El Girona FC enfatizó que será tras la operación cuando se establecerá el tiempo estimado de ausencia de Marc-André ter Stegen, aunque todo apunta a que la baja será larga. Este escenario incrementa las dificultades deportivas del conjunto, al perder a su arquero referente justo en el momento decisivo de la competición.