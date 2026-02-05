Agencias

Ter Stegen: "Está siendo especialmente duro para mí"

El arquero alemán enfrenta una complicada etapa tras la grave dolencia en la pierna izquierda sufrida en el último encuentro disputado, por la que se someterá a cirugía y estará alejado de la competición durante varios meses

Guardar

Marc-André ter Stegen compartió con sus seguidores que enfrentará varios meses alejado de las canchas tras la lesión en el isquiotibial de su pierna izquierda, sufrida durante el partido contra el Real Oviedo, lo que le obligará a someterse a cirugía este viernes. Según informó el Girona FC, la intervención servirá para determinar con mayor precisión el periodo que el guardameta alemán permanecerá inactivo, un contratiempo que complica el cierre de temporada para el conjunto catalán y le deja prácticamente fuera del Mundial.

El medio detalló que Ter Stegen, actualmente cedido en el Girona FC por el FC Barcelona, utilizó su cuenta de Instagram para comunicar su situación física y emocional. En su mensaje, el portero afirmó: “La mayoría de vosotros no me conocéis a nivel personal, así que quiero compartir algo con vosotros. Soy una persona positiva. Siempre he tenido esta mentalidad y la he llevado conmigo en cada reto que he afrontado, pero este está siendo especialmente duro para mí”.

De acuerdo con el mensaje recogido por el Girona FC, Ter Stegen relató que la lesión cambió su papel dentro del equipo, aunque aseguró que su respaldo al vestuario se mantendrá intacto. Sobre esta situación, el internacional alemán señaló: “Ahora mi rol ha tenido que cambiar por completo, pero mi apoyo al equipo no lo hará. No es solo un gran grupo de jugadores y cuerpo técnico; se siente como una familia”.

El portero expresó la dificultad de la etapa que atraviesa tras la lesión y la pausa en su carrera competitiva. “Como deportistas, nuestra mayor alegría es competir: entrenar y jugar. Tengo que poner todo eso en pausa durante varios meses, ya que he decidido someterme a una operación. Volveré”, manifestó Ter Stegen en su comunicado, según consignó el Girona FC.

La lesión del alemán supone un problema significativo para el Girona FC en un momento determinante del curso, dado que reduce la alternativa en la portería para el tramo final de la campaña. Además, la situación médica de Ter Stegen amenaza con dejarle fuera de la próxima Copa Mundial, como apuntó el club, debido a la prolongada recuperación que le espera tras la cirugía.

El Girona FC enfatizó que será tras la operación cuando se establecerá el tiempo estimado de ausencia de Marc-André ter Stegen, aunque todo apunta a que la baja será larga. Este escenario incrementa las dificultades deportivas del conjunto, al perder a su arquero referente justo en el momento decisivo de la competición.

Temas Relacionados

Marc-André ter StegenLesión deportivaGirona FCFC BarcelonaReal OviedoAlemaniaEspañaPorteroMundialInstagramEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Marcelino Iglesias defiende que la JEC validó llamar a votantes durante las campañas electorales

El exlíder regional asegura que la autoridad electoral permite usar mensajes por teléfono fijo, no móvil, durante actos proselitistas, mientras justifica el uso limitado de audios y respalda a la candidata socialista pese a encuestas adversas

Marcelino Iglesias defiende que la

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 impulsan un 180% la demanda de viajes al norte de Italia, según Kiwi.com

Reservas desde España para viajar a ciudades italianas como Milán, Venecia o Turín registran aumentos históricos, motivadas por la cita olímpica y festividades locales, según Kiwi.com, con turistas anticipando sus compras hasta 51 días antes

Los Juegos Olímpicos de Invierno

Sumar quiere que el Gobierno abandone 'X' tras los ataques de Elon Musk a Sánchez y promueve una votación en el Congreso

El grupo impulsado por Yolanda Díaz reclama que las cuentas oficiales sean eliminadas tras los recientes insultos de Musk a Pedro Sánchez, propone que la administración emigre a otras plataformas para garantizar transparencia y respeto a los menores

Sumar quiere que el Gobierno

Carolina Marín: "Los últimos meses han sido bastante duros para mí, no quiero descartar nada"

La múltiple campeona olímpica atraviesa una compleja etapa personal tras someterse a una nueva cirugía de rodilla, prioriza su bienestar físico y emocional, y no descarta tomar decisiones relevantes sobre su futuro profesional según evolucione su recuperación

Carolina Marín: "Los últimos meses

El CNIC muestra que los betabloqueantes no aportan beneficio tras un infarto de miocardio

Especialistas del CNIC, tras analizar datos de más de 8.500 pacientes, concluyen que prescribir estos medicamentos tras sufrir un ataque cardíaco no se asocia a mejoras en supervivencia, recurrencias ni hospitalizaciones según las últimas evidencias científicas

El CNIC muestra que los