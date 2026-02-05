Telefónica cierra la venta de su filial en Colombia por 182 millones y reduce su deuda en casi 1.600 millones

El monto inicial estimado para la transacción, que ascendía a 368 millones de euros, fue finalmente ajustado a 182 millones de euros por diversos factores, incluyendo modificaciones en la deuda liberada a raíz del acuerdo, según reportó el medio español. Este cambio en la cifra final representa una sustancial reducción respecto a lo previsto, y se enmarca en una corriente habitual en este tipo de operaciones empresariales. Telefónica completó así la transmisión de su participación del 67,5% en Colombia Telecomunicaciones a Millicom, operación validada luego de recibir todas las autorizaciones regulatorias necesarias para su ejecución, informó el medio especializado.

De acuerdo con lo publicado por la prensa, la venta total de la filial colombiana deja a Telefónica con una reducción de deuda financiera neta de aproximadamente 1.550 millones de euros. El precio de venta se cerró en 214 millones de dólares (unos 182 millones de euros al tipo de cambio vigente), según la notificación realizada por Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta medida se enmarca en la estrategia a largo plazo del grupo español para reducir su exposición en América Latina, región donde ya materializó desprendimientos similares en diversos países, según detalló el medio.

En los últimos años, Telefónica implementó un plan para disminuir su presencia en mercados latinoamericanos y concentrarse en regiones estratégicas, como Brasil. Tal como informó el medio, la compañía ya culminó la venta de sus operaciones en Argentina —cedida al grupo Clarín por alrededor de 1.190 millones de euros—, Uruguay —adquirida por Millicom Spain por 389 millones de euros—, y Ecuador —también vendida a Millicom Spain por 329 millones de euros—. En el caso de la filial en Perú, la transacción se completó a través de la empresa argentina Integra Tec International por 900.000 euros, aunque esta filial se encontraba en proceso de concurso de acreedores, con una deuda de 1.240 millones de euros al cierre de 2024, según el desglose proporcionado por el medio. Pendientes quedan las operaciones en Chile, México y Venezuela. La situación de Venezuela se describe como la de mayor nivel de incertidumbre para alcanzar un acuerdo, mientras que en Chile existen acercamientos para una potencial venta.

Telefónica, en un comunicado citado por la prensa española, hizo un balance de sus dos décadas de operaciones en Colombia, destacando el proceso de transformación digital llevado adelante desde 2005, cuando ingresó al mercado nacional con la compra del segundo operador móvil del país y con la toma de control mayoritario de Colombia Telecomunicaciones en 2006. Según la empresa, su permanencia en el país estuvo marcada por hitos que impulsaron la conectividad, la expansión de la banda ancha fija y móvil, la adopción de tecnologías de fibra óptica y el desarrollo de infraestructuras de redes 4G y 5G.

Por su parte, Millicom, nuevo propietario mayoritario de la operadora, posee cerca del 50% de Tigo, reconocida como la segunda empresa de telecomunicaciones más grande de Colombia, detrás de Claro y por delante de Movistar. A mitad de noviembre, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia —organismo equivalente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en España— autorizó bajo ciertas condiciones la fusión de las operaciones de Movistar y Tigo, según publicó la prensa. Como parte de las siguientes fases del acuerdo, el Estado colombiano planea vender a Millicom el 32,5% restante del capital de Colombia Telecomunicaciones, operación que, según lo previsto, podría concretarse en abril.

Millicom, a través de un comunicado recogido por medios especializados, explicó que esta adquisición apunta a robustecer el mercado de las telecomunicaciones en Colombia, creando un operador con la solidez financiera y la capacidad de inversión necesarias para ejecutar mejoras en infraestructura, espectro y tecnología. Añadió que la consolidación de un segundo actor de gran escala fortalecería la competencia, ampliando el acceso a servicios digitales avanzados y acelerando el despliegue tanto de fibra óptica como de redes 5G. La compañía señaló que esto permitiría alcanzar una conectividad de mayor velocidad y confiabilidad, además de mejorar la experiencia del usuario.

En el proceso global de repliegue de Telefónica en Latinoamérica, el traspaso de las filiales uruguaya, ecuatoriana y colombiana a Millicom representa, según la información divulgada, una cifra acumulada próxima a los 900 millones de euros, monto al cual corresponde agregar la deuda asociada transferida junto a dichas operaciones.

Telefónica consideró a Brasil como su mercado estratégico de referencia en la región, decisión que motivó la desinversión de sus activos en otros países de América Latina. Durante la trayectoria de la compañía española en Colombia, la empresa sumó inversiones dirigidas a acercar los servicios digitales a millones de habitantes y promover la modernización tecnológica del sector. Al cierre de esta etapa, Telefónica comunicó que abandona el territorio colombiano consolidando una transformación relevante en el panorama nacional de las comunicaciones.

El proceso de cambios en la estructura del sector obedece, según interpretan analistas y fuentes empresariales recogidas por el medio, a la necesidad de aumentar la escala y la inversión frente a la demanda creciente de servicios de conectividad avanzada. La fusión de Tigo y Movistar, una vez completada la venta al Estado, establecería las bases para una competencia renovada y una expansión acelerada de las redes de nueva generación en el país.