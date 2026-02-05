Snap apuesta por seguir creciendo enfocándose en sus gafas de RA Specs, aunque descienden los usuarios de Snapchat

Snap continúa centrando sus esfuerzos en el lanzamiento de sus nuevas gafas de realidad aumentada (RA) Specs, que llegarán este año 2026 como un producto independiente para atraer a más usuarios, un enfoque con el que pretende aumentar y diversificar sus ingresos, aunque ha registrado un ligero descenso en los usuarios activos diarios de Snapchat.

La compañía propietaria de Snapchat ve el futuro de la informática en las gafas de RA, por lo que recientemente anunció una nueva subsidiaria llamada Specs Inc., creada para impulsar la marca de las gafas y gestionar nuevas asociaciones con inversores.

Estas nuevas gafas, que serán la sexta generación de la compañía, ofrecerán interacción con mundos digitales a través de la realidad aumentada, e incorporarán tecnología de inteligencia artificial (IA) impulsada por un ordenador "ultrapotente" integrado en unas gafas "ligeras". Asimismo, están impulsadas por su sistema operativo propio SnapOS.

La compañía pretende lanzar las nuevas Specs durante este año 2026 y, en este marco, continúan trabajando en impulsar este nuevo 'wearable', como ha reflejado Snap en el marco de su informe de resultados financieros del cuarto trimestre de 2025, donde ha reflejado un aumento en sus ingresos de un 10 por ciento, en comparación con el año anterior.

Concretamente, la tecnológica ha compartido la importancia de generar una marca diferenciada e independiente para Specs, que atraiga a un grupo de usuarios distinto al que recoge actualmente la red social Snapchat, uno de los servicios más utilizados de la compañía.

"Nuestra visión a largo plazo para la realidad aumentada va más allá del 'smartphone', hacia un futuro en el que la informática sea más natural, contextual y se integre a la perfección con el mundo real", ha manifestado al respecto el director ejecutivo de Snap, Evan Spiegel, durante la presentación de resultados de la compañía, como ha recogido TechCrunch.

Por tanto, Snap está poniendo el foco de su negocio en desarrollar e impulsar este tipo de experiencias de RA, más allá de la experiencia de plataforma de redes sociales, diversificando sus fuentes de ingresos y apostando por el 'hardware'. "La clave aquí es simplemente acertar con el lanzamiento y asegurarnos de entregar un producto extraordinario. Y luego, creo que tenemos mucha flexibilidad para pensar en cómo queremos capitalizarlo en el futuro", ha sentenciado.

Para ello, en la presentación de resultados, la compañía también ha detallado que han comenzado a probar y desarrollar algunas tecnologías que implementarán en las nuevas Specs, como es el caso de Snap Cloud que, con tecnología Supabase, permitirá que las funciones de 'backend' sean fáciles y accesibles en la herramienta de creación de RA de Snap, Lens Studio.

Además, los socios y desarrolladores han estado creando experiencias de RA "muy atractivas" que estarán disponibles en las Specs, como es el caso de Card Master, un juego de cartas de RA multijugador que permite enfrentarse a oponentes de IA en juegos de cartas clásicos y que evoluciona hacia un conjunto más amplio de experiencias de cartas de RA para Specs.

También se ha creado HandymanAI, un asistente de RA basado en IA que utiliza el contexto de la cámara y la entrada de voz para guiar a los usuarios a través de tareas cotidianas de reparación y bricolaje con instrucciones paso a paso, listas de herramientas y referencias visuales.

DESCENSO EN LOS USUARIOS ACTIVOS DIARIOS

Al margen de este crecimiento, basado en impulsar las Specs, se ha de tener en cuenta que Snap también ha experimentado un ligero descenso en el número de usuarios activos diarios durante el trimestre pasado.

Según ha compartido en sus resultados, Snapchat ha pasado de contar con 477 millones de usuarios activos a 474 millones a nivel global. Este descenso también es notable en Europa y en Norte América, donde el número de usuarios activos diarios ha descendido de 100 millones a 98 millones de usuarios y de 98 a 94 millones de usuarios, respectivamente.

No obstante, la cifra cambia en lo relativo a usuarios activos mensuales en Snapchat, ya que la compañía ha continuado experimentando crecimiento a nivel global alcanzando los 946 millones de usuarios activos al mes.