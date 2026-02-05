Rusia expulsa a un diplomático alemán en Moscú después de que Berlín echara a un representante ruso

Moscú entregó una nota formal a la embajadora alemana en Rusia, declarando persona 'non grata' a un funcionario diplomático de la Embajada de Alemania. Según informó el Ministerio de Exteriores ruso a través de un comunicado, esta decisión surge como respuesta directa a la expulsión de un representante de la embajada rusa en Alemania, medida que Berlín tomó el pasado 22 de enero tras acusaciones de espionaje. La decisión rusa busca replicar de manera exacta el procedimiento adoptado por el gobierno alemán, produciéndose en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países.

El medio de comunicación que difundió esta información explicó que las autoridades rusas citaron a la jefa de la misión diplomática alemana para presentarle formalmente la protesta del gobierno ruso por la declaración de persona 'non grata' del funcionario ruso en Alemania. El Ministerio de Exteriores ruso sostuvo que las actividades por las que se acusó al diplomático ruso de espionaje “carecen de todo fundamento y son fabricadas”. De acuerdo con el comunicado citado por la prensa, Moscú responsabilizó a las autoridades alemanas por cultivar lo que califica como un “espíritu de ‘espionomanía’” que, afirman, ha sido fomentado desde Berlín.

De acuerdo con la información publicada por los medios internacionales, la Cancillería rusa denunció que la expulsión del representante de su embajada por parte de Alemania es una “provocación burda” que tendría como objetivo desacreditar la labor de la misión diplomática de Moscú en territorio alemán. La reacción del gobierno ruso consistió en la entrega de esa nota diplomática a la embajadora alemana, en la que se notificó oficialmente la expulsión de un miembro de la representación germana en la capital rusa.

El Ejecutivo ruso justificó su decisión como una “respuesta simétrica” a la medida adoptada por Alemania, reiterando que las acusaciones de actividades de inteligencia son infundadas, según reportó el Ministerio de Exteriores en el comunicado oficial recogido por la prensa. Alemania, por su parte, no respondió de inmediato públicamente al anuncio sobre la expulsión de uno de sus funcionarios en Moscú.

De acuerdo con los datos consignados por los medios, el desencadenante de esta cadena de expulsiones se originó a finales de enero, cuando Berlín identificó y expulsó a un diplomático ruso bajo sospecha de realizar labores de espionaje. La medida fue calificada por la parte rusa como injustificada y motivo de la creciente desconfianza entre ambos gobiernos. Moscú insiste en que las acusaciones de espionaje constituyen parte de una campaña para desacreditar a su servicio diplomático y deteriorar aún más las relaciones bilaterales.

En el intercambio de comunicados que siguió a las expulsiones, el Ministerio de Exteriores ruso afirmó que las recientes acciones de Berlín “buscan crear una atmósfera de desconfianza, obstaculizando el normal funcionamiento de las misiones diplomáticas en ambos países”. Según la versión de Moscú difundida por la prensa, el gobierno ruso acusa a Alemania de intentar establecer un precedente que tensiona la cooperación diplomática en diversos ámbitos.

Este tipo de medidas recíprocas se inserta en un escenario internacional caracterizado por el aumento de expulsiones de diplomáticos entre estados, con acusaciones cruzadas de actividades incompatibles con los tratados que rigen las relaciones diplomáticas. El medio que informó sobre el caso agregó que, en cada ocasión reciente en que una de las partes declara persona ‘non grata’ a un miembro de la delegación del otro país, la parte afectada responde con una expulsión equivalente, manteniendo la equidad en la confrontación diplomática.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los nombres de los funcionarios afectados ni detalles públicos sobre las supuestas pruebas de espionaje presentadas por Berlín, información que el Ministerio de Exteriores ruso tildó de “infundada y fabricada”. Los canales diplomáticos permanecen activos, aunque bajo un evidente clima de tensión, después de que se ejecutaron ambas medidas en las representaciones de los dos países.

El cruce de expulsiones y las declaraciones oficiales publicadas por la prensa internacional ilustran el grado de crisis en las relaciones entre Moscú y Berlín, marcadas por sospechas mutuas y acciones de represalia en el ámbito diplomático.