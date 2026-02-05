(Previa) El Celta quiere seguir mirando a Europa ante un Osasuna al alza

El reciente rendimiento positivo de Osasuna, que ha salido victorioso en su último encuentro como visitante y acumula tres partidos sin derrotas, marca el contexto del enfrentamiento programado en Balaídos este viernes desde las 21:00. Según reportó Europa Press, el estadio gallego será testigo del inicio de la vigésima tercera fecha de LaLiga EA Sports, con el RC Celta de Vigo buscando rehacerse tras dos jornadas sin sumar de a tres, y el conjunto navarro intentando mantener su avance en la tabla a pesar de las bajas.

Tal como detalló Europa Press, el equipo dirigido por Claudio Giráldez ocupa el séptimo lugar de la clasificación, con un balance de ocho victorias, nueve empates y cinco derrotas. Su posición les permite mantenerse al acecho de los puestos europeos, beneficiados además por la caída en el rendimiento del Espanyol en este arranque de 2026. El objetivo del conjunto vigués es presionar a los rivales directos y consolidar el espacio que obtuvieron en competiciones europeas la pasada temporada. Para ello, buscarán romper la racha de dos encuentros consecutivos sin ganar, ambos disputados fuera de casa frente a Getafe y Real Sociedad.

En su territorio, el Celta presenta un registro favorable: cuatro triunfos seguidos como local en Primera División, un logro que no conseguían desde diciembre de 2020. Esta serie positiva alimenta las posibilidades de los gallegos de sumar para seguir peleando en la parte alta y defender el rendimiento alcanzado en campañas previas. Según publicó Europa Press, la única duda para Giráldez es Álvaro Núñez, reciente refuerzo, quien arrastra molestias en el pubis y no trabajó al mismo ritmo que el resto del equipo durante la semana. Su debut tendrá que esperar. Se prevé la presencia de Borja Iglesias, Fer López y Williot Swedberg encabezando el ataque local, sin más ausencias confirmadas.

Osasuna tiene una única victoria fuera de casa en la temporada, obtenida en la última fecha disputada como visitante en Vallecas con resultado de 1-3. Esta mejoría fuera de su estadio permite a los de Alessio Lisci mantener una tendencia al alza y buscar objetivos ambiciosos, como posicionarse más cerca de los puestos europeos. Los navarros ahora se ubican novenos en la tabla, distanciados de la zona de descenso y con la intención de sostener la progresión mostrada desde el cierre de la pasada campaña, cuando aspiraron a disputar la Conference League. Europa Press informó que la escuadra pamplonica enfrenta bajas sensibles: Iker Benito permanece fuera por lesión de larga duración, a lo que se suman Jon Moncayola debido a una indisposición y Lucas Torró, sancionado por acumulación de tarjetas. Esta situación exige a Lisci reorganizar su mediocampo, con Iker Muñoz y Moi Gómez como candidatos principales para suplir a los ausentes.

Los organizadores de LaLiga EA Sports han distribuido la jornada 23 en cuatro días. El duelo entre Celta y Osasuna abrirá la fecha el viernes 6. El sábado están programados los encuentros entre Rayo Vallecano y Oviedo a las 14:00; FC Barcelona frente a Mallorca a las 16:15; Sevilla recibiendo al Girona a las 18:30 y Real Sociedad enfrentando al Elche a las 21:00. Para el domingo 8, están previstos Alavés contra Getafe a las 14:00, Athletic Club ante Levante a las 16:15, Atlético de Madrid frente al Betis a las 18:30 y Valencia en casa frente al Real Madrid en el cierre del día a las 21:00. La jornada concluirá el lunes 9 con Villarreal contra Espanyol a las 21:00.

Con este contexto, el encuentro en Balaídos no solo representa una oportunidad para que el Celta recupere terreno perdido y refuerce su aspiración europea, sino que también implica la posibilidad para Osasuna de confirmar su repunte clasificatorio pese a la adversidad de las bajas. La expectación recae en ambos entrenadores y sus esquemas, ante un calendario que entra en una fase definitoria de la temporada.