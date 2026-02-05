Agencias

Paco Salazar enmarca su reunión con Alegría en el ámbito personal y dice que "siempre" ha respetado a sus compañeras

Paco Salazar, al declarar en el Senado, sostiene que su renuncia se debió exclusivamente a motivos familiares, descarta tratar temas políticos en su cita con Pilar Alegría y asegura que las acusaciones internas no pertenecen a la investigación

Guardar

Durante su comparecencia en la comisión del Senado dedicada a analizar el llamado ‘caso Koldo’, Paco Salazar recalcó que su encuentro con la exministra y actual candidata socialista en Aragón, Pilar Alegría, se limitó exclusivamente a cuestiones de índole familiar y sobre sus perspectivas profesionales futuras. Según publicó la agencia Europa Press, Salazar subrayó que en ningún momento durante esa reunión se abordaron temas de actualidad política ni aspectos relacionados con la campaña electoral.

El medio detalló que Salazar enfrenta denuncias internas en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por supuestos casos de acoso sexual y comportamientos considerados machistas. Durante la sesión en el Senado, el exdirigente socialista defendió su comportamiento afirmando: “Siempre he respetado a mis compañeras de partido”. Además, insistió en que su decisión de desvincularse de sus cargos dentro del partido y del puesto institucional tuvo como única motivación razones familiares: “Cuando yo me retiro o renuncio a mi responsabilidad institucional y orgánica, lo hago por una sola razón, que es mi familia. El silencio también es una respuesta”.

Tal como consignó Europa Press, la comisión interrogó a Salazar sobre el encuentro que sostuvo con Alegría una vez que ya había abandonado el PSOE. Salazar remarcó que no se trató ningún tema vinculado con la situación política actual o con la campaña electoral aragonesa, limitándose la conversación a saludos e inquietudes familiares, así como a consultas sobre su futuro profesional. Descartó que existieran acuerdos políticos o conversaciones relevantes a cuestiones partidistas en esa reunión.

Al ser cuestionado por representantes de Unión del Pueblo Navarro (UPN) acerca de las denuncias internas que pesan sobre él, Salazar comunicó al presidente de la comisión que esos hechos no corresponden al objeto de investigación de la misma, y reiteró su postura respecto al respeto hacia sus compañeras.

Según la información de Europa Press, el exdirigente socialista también subrayó que su salida no respondió a ningún pacto con la estructura del PSOE. A lo largo de su intervención, Salazar insistió varias veces en desvincular su renuncia de cualquier contexto político o de campaña, limitando los motivos de su marcha a asuntos personales y familiares. Añadió que, ante los rumores y especulaciones acerca de su partida, prefiere mantener discreción, declarando: “El silencio también es una respuesta”.

La comparecencia de Salazar ocurrió en el marco de una comisión que investiga distintos aspectos y ramificaciones del ‘caso Koldo’, aunque tanto el propio Salazar como algunos miembros de la comisión puntualizaron los límites temáticos de las preguntas, evitando que los señalamientos internos al exdirigente socialista ocuparan el centro del debate.

Durante la sesión, no se incluyeron más detalles acerca del contenido de la conversación con Alegría o de las circunstancias específicas de las denuncias internas, manteniéndose Salazar firme en su versión de los hechos sobre su renuncia y las motivaciones personales relacionadas con su familia, según narró Europa Press.

Temas Relacionados

Paco SalazarPSOEPilar AlegríaUPNSenadoAragónAcoso sexualComisión de investigaciónCaso KoldoPartido políticoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Jimena sigue "prácticamente" incomunicada, sin suministro eléctrico en zonas y con 30 personas aisladas

Persisten los problemas de acceso, cortes de luz y evacuaciones en la localidad gaditana, donde autoridades advierten que la mejora climática es insuficiente y piden mantenerse alertas ante posibles riesgos por desbordes y lluvias

Jimena sigue "prácticamente" incomunicada, sin

La Clínica Universidad de Navarra destaca los beneficios de la gammagrafía avanzada en el dolor de columna

Un estudio divulgado en 'European Spine Journal' revela que el uso de SPECT/CT tridimensional permite identificar con mayor exactitud las fuentes de molestias vertebrales, logrando una eficacia superior en tratamientos cuando otras pruebas no aclaran el origen

La Clínica Universidad de Navarra

La banda surcoreana Stray Kids y Mónica Naranjo, premiados como mejores eventos de 2025 por los Ticketmaster Awards

Más de 52.000 personas eligieron en los Ticketmaster Awards los shows favoritos de 2025, consagrando a Stray Kids y Mónica Naranjo como principales figuras, mientras que Marina Daza y los fandoms de K-pop dominaron en nuevas categorías y expectativas

La banda surcoreana Stray Kids

Banco Sabadell y ATA renuevan su acuerdo de colaboración para facilitar financiación a los autónomos

La entidad financiera pactó ofrecer nuevos productos en condiciones ventajosas, líneas de crédito y asesoramiento personalizado a trabajadores independientes, ampliando la oferta a familiares y empleados, con el respaldo de ATA y la organización de jornadas informativas

Banco Sabadell y ATA renuevan

EEUU anuncia un intercambio de más de 300 presos entre Ucrania y Rusia tras unos "productivos" contactos en EAU

EEUU anuncia un intercambio de