Paco Salazar enmarca su reunión con Alegría en el ámbito personal y dice que "siempre" ha respetado a sus compañeras

Durante su comparecencia en la comisión del Senado dedicada a analizar el llamado ‘caso Koldo’, Paco Salazar recalcó que su encuentro con la exministra y actual candidata socialista en Aragón, Pilar Alegría, se limitó exclusivamente a cuestiones de índole familiar y sobre sus perspectivas profesionales futuras. Según publicó la agencia Europa Press, Salazar subrayó que en ningún momento durante esa reunión se abordaron temas de actualidad política ni aspectos relacionados con la campaña electoral.

El medio detalló que Salazar enfrenta denuncias internas en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por supuestos casos de acoso sexual y comportamientos considerados machistas. Durante la sesión en el Senado, el exdirigente socialista defendió su comportamiento afirmando: “Siempre he respetado a mis compañeras de partido”. Además, insistió en que su decisión de desvincularse de sus cargos dentro del partido y del puesto institucional tuvo como única motivación razones familiares: “Cuando yo me retiro o renuncio a mi responsabilidad institucional y orgánica, lo hago por una sola razón, que es mi familia. El silencio también es una respuesta”.

Tal como consignó Europa Press, la comisión interrogó a Salazar sobre el encuentro que sostuvo con Alegría una vez que ya había abandonado el PSOE. Salazar remarcó que no se trató ningún tema vinculado con la situación política actual o con la campaña electoral aragonesa, limitándose la conversación a saludos e inquietudes familiares, así como a consultas sobre su futuro profesional. Descartó que existieran acuerdos políticos o conversaciones relevantes a cuestiones partidistas en esa reunión.

Al ser cuestionado por representantes de Unión del Pueblo Navarro (UPN) acerca de las denuncias internas que pesan sobre él, Salazar comunicó al presidente de la comisión que esos hechos no corresponden al objeto de investigación de la misma, y reiteró su postura respecto al respeto hacia sus compañeras.

Según la información de Europa Press, el exdirigente socialista también subrayó que su salida no respondió a ningún pacto con la estructura del PSOE. A lo largo de su intervención, Salazar insistió varias veces en desvincular su renuncia de cualquier contexto político o de campaña, limitando los motivos de su marcha a asuntos personales y familiares. Añadió que, ante los rumores y especulaciones acerca de su partida, prefiere mantener discreción, declarando: “El silencio también es una respuesta”.

La comparecencia de Salazar ocurrió en el marco de una comisión que investiga distintos aspectos y ramificaciones del ‘caso Koldo’, aunque tanto el propio Salazar como algunos miembros de la comisión puntualizaron los límites temáticos de las preguntas, evitando que los señalamientos internos al exdirigente socialista ocuparan el centro del debate.

Durante la sesión, no se incluyeron más detalles acerca del contenido de la conversación con Alegría o de las circunstancias específicas de las denuncias internas, manteniéndose Salazar firme en su versión de los hechos sobre su renuncia y las motivaciones personales relacionadas con su familia, según narró Europa Press.