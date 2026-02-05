Mueren dos escoltas de un senador colombiano tras un ataque armado en el este de Colombia

Las autoridades colombianas confirmaron que dos personas fueron privadas de su libertad y una camioneta fue robada tras un ataque armado contra una caravana que tenía la misión de recoger al senador Jairo Castellanos en Arauca. De acuerdo con información publicada por la emisora Caracol, en el hecho murieron dos escoltas del parlamentario, mientras que los responsables del ataque sustrajeron uno de los vehículos y secuestraron a dos personas: un asistente conductor y un ingeniero cuyo paradero es desconocido hasta el momento.

El ministro del Interior de Colombia, Armando Bennedetti, informó a través de sus redes sociales que el legislador Jairo Castellanos, afiliado al partido Alianza Verde, resultó ileso tras el incidente, pero se encuentra afectado emocionalmente por el fallecimiento de integrantes de su equipo de seguridad. El funcionario aseguró que tanto la Policía como el Gobierno nacional realizarán todas las gestiones y pesquisas necesarias para identificar y capturar a los responsables del atentado, según consignó Caracol.

La caravana atacada se desplazaba desde el departamento de Norte de Santander hacia Yopal, lugar donde el senador Castellanos participaba en un evento de campaña electoral. Según reportó Caracol, el grupo armado abrió fuego contra los vehículos poco antes de llegar al punto de encuentro con el senador, cobrando la vida de dos agentes encargados de su seguridad. El ataque además culminó en el robo de una de las camionetas y el secuestro de dos ocupantes de la caravana.

El atentado se produjo en el departamento de Arauca, una región fronteriza con Venezuela y conocida por la presencia de distintos grupos armados ilegales. Según detalló Caracol, los hechos ocurrieron cuando la comitiva se dirigía específicamente a recoger al legislador, en medio de actividades proselitistas ligadas a la actual etapa electoral del país. Las autoridades no precisaron qué grupo armado está detrás del ataque ni han divulgado avances sobre la localización de los secuestrados.

El senador Castellanos, que salió ileso según afirmó el ministro del Interior, permanece bajo custodia y ha recibido el respaldo de su partido político y de figuras del Gobierno. La Alianza Verde manifestó su pesar por las víctimas y exigió el esclarecimiento inmediato de los hechos. Caracol remarcó que las fuerzas de seguridad desarrollan un operativo enfocado no solo en recuperar los vehículos e identificar a los agresores, sino también en rescatar a las dos personas secuestradas y reforzar las medidas de protección para el legislador.

Caracol añadió que este evento se produce en un contexto de incremento de la violencia en varias regiones colombianas donde operan grupos armados, afectando tanto a líderes sociales como a representantes políticos en ejercicio de sus funciones públicas. Las investigaciones iniciadas buscan esclarecer las circunstancias precisas del asalto, determinar la dinámica del ataque y reconstruir los minutos previos y posteriores a la emboscada sufrida por la caravana.

Las autoridades han reiterado el compromiso de garantizar la integridad de los funcionarios públicos y trabajar en la recuperación de la seguridad en zonas vulnerables como Arauca. El ministro Bennedetti recalcó el acompañamiento a la familia de las víctimas mientras continúan las operaciones para ubicar tanto a los secuestrados como a los responsables de este ataque armado, según reportó Caracol.