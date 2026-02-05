Iñaki Urdangarín, muy nervioso, estalla ante las cámaras y amenaza con quitarle el micrófono al reportero

A pesar de que la infanta Cristina no se ha pronunciado públicamente sobre la entrevista que Iñaki Urdangarín ha concedido a Jordi Évole en el programa 'Lo de Évole', parece que a la hija del Rey Juan Carlos no le ha sentado precisamente bien que su exmarido haya revelado detalles íntimos sobre su relación y posterior separación tras su paso por la prisión de Brieva -confesando que con su matrimonio perdió "en humildad y en sencillez"- y que se haya sincerado sobre la falta de apoyo de la Familia Real tras su condena por el 'Caso Noós'.

Tal y como ha desvelado la periodista Lorena Vázquez en 'Espejo Público', la hermana del Rey Felipe VI "sigue dolida y no le está haciendo ninguna gracia todo este escaparate mediático en el que él mismo se ha puesto", asegurando que aunque el exjugador de balonmano diga que su relación con doña Cristina es buena en la actualidad, "todavía sigue siendo tensa porque por mucho que digan que su paso por la cárcel fue lo que precipitó el motivo de su separación, fue él cuando le fue infiel con Ainhoa Armentia y ella le descubrió".

"Tiene la gran suerte de que la mayoría de personas de las que habla en sus memorias no van a dar su versión porque a lo mejor nos sorprendería" ha apuntado, afirmando que existe "malestar porque Iñaki sigue utilizando quién es, ex duque de Palma y yerno del Rey, y pide favores que no debería de pedir a estas alturas".

Una información que parece no haberle hecho ninguna gracia a Urdangarín, que lejos de la templanza e indiferencia que suele mostrar ante las cámaras, ha estallado ante las preguntas sobre el enfado de la infanta Cristina por sus declaraciones.

Visiblemente enfadado, el exjugador de balonmano ha dejado claro que "no tengo nada que decir" mientras hacía el amago de quitarle el micrófono al resportero para evitar que pudiese hacer su trabajo: "¿Te importa bajar eso, por favor? ¿Te importa, por favor? No tengo nada que decir. ¿Me respetas, por favor?" ha exclamado sin ocultar su nerviosismo, antes de abandonar el lugar en su moto a toda velocidad.