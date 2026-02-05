El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China ha adoptado la decisión de expulsar a tres diputados relacionados con el sector militar, aeroespacial y nuclear, en un contexto marcado por investigaciones sobre presunta corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, según consignó el diario South China Morning Post. Esta medida tiene lugar mientras la cúpula militar del país experimenta una serie de destituciones y procesos disciplinarios, en medio de una investigación activa sobre altos mandos, incluido el máximo general, Zhang Youxia.

De acuerdo con South China Morning Post, la expulsión de estos tres parlamentarios se produce en un momento en que las fuerzas armadas de China atraviesan por una estricta campaña de depuración, impulsada desde las más altas esferas del Partido Comunista de China (PCCh). El órgano legislativo chino no ofreció detalles adicionales sobre las causas específicas que motivaron la expulsión, aunque indicó que los diputados están bajo investigación como parte de estas pesquisas.

El medio británico informó que la ausencia de los tres parlamentarios en diversas reuniones clave del partido en fechas recientes ya había levantado sospechas sobre su situación. Ninguno de los afectados habría participado en eventos importantes en los últimos días, incrementando la especulación sobre el avance de la investigación y la gravedad de las acusaciones en su contra.

La destitución de Zhang Youxia, el oficial con mayor rango en el Ejército Popular de Liberación y miembro del influyente Politburó del PCCh, reviste especial importancia por su posición dentro de la estructura de mando militar y política del país. Su expulsión también coincidió con la del general Liu Zhenli, entonces jefe de Gabinete del Departamento del Estado Mayor de la misma comisión, quien enfrenta acusaciones similares relacionadas con el socavamiento de la autoridad presidencial y la integridad institucional de las fuerzas armadas, según lo detalló el South China Morning Post.

El presidente chino, Xi Jinping, ha expresado públicamente sus demandas para combatir el fraude y la corrupción en el seno del Ejército. Xi advirtió que estos delitos comprometen la capacidad combativa y la fuerza vital del Partido Comunista en el país. Señaló que “mientras existan condiciones favorables para la corrupción, la lucha contra ese mal no puede interrumpirse ni un solo minuto”, citó el South China Morning Post. Las autoridades han reforzado los controles internos y han intensificado las auditorías para detectar posibles irregularidades en distintos niveles jerárquicos de la organización militar.

La investigación en curso sobre los altos oficiales se enmarca en campañas previas destinadas a purgar las filas castrenses, una estrategia que Xi Jinping ha priorizado desde su llegada al poder. Para el mandatario y el partido gobernante, la depuración de la corrupción resulta esencial para consolidar la lealtad de los altos mandos y mantener la disciplina dentro del Ejército Popular de Liberación.

El South China Morning Post reportó que estos casos se unen a una sucesión de destituciones y sanciones que han afectado a figuras prominentes de la defensa nacional, y que responden a los reiterados llamados del liderazgo a garantizar la transparencia en la administración de los recursos militares y la estricta obediencia a las directrices del partido.

Hasta la fecha, las autoridades chinas no han emitido declaraciones oficiales sobre los motivos precisos de la expulsión de los diputados ni han revelado información detallada sobre las pesquisas. La opacidad en torno a los procedimientos suele caracterizar este tipo de procesos políticos y disciplinarios dentro de la nomenclatura del PCCh, como reportó el South China Morning Post.

Los funcionarios involucrados provienen de sectores estratégicos para el régimen, como la industria militar, la aeroespacial y la nuclear, lo que refleja el alcance de las investigaciones y la preocupación del gobierno por preservar la integridad de áreas consideradas sensibles para la seguridad nacional.

La ofensiva disciplinaria emprendida por Xi Jinping y el PCCh ha sido percibida, según lo informado por el diario de Hong Kong, como un mensaje explícito a los funcionarios y oficiales de todos los rangos acerca de la tolerancia cero hacia prácticas corruptas y la imperiosa necesidad de alinearse con la línea y el control del partido. Las repercusiones de esta campaña se extienden tanto a la estabilidad institucional de las fuerzas armadas como a la legitimidad del liderazgo central ante la opinión pública y los cuadros del partido.