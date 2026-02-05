El CNIC muestra que los betabloqueantes no aportan beneficio tras un infarto de miocardio

El ensayo clínico REBOOT, considerado el más amplio hasta la fecha sobre el uso de betabloqueantes tras un infarto de miocardio, incluyó a más de 8.500 pacientes en España e Italia y permitió analizar de forma específica el impacto de estos medicamentos tanto en la fase aguda como en la crónica posterior al episodio cardíaco. Según informó el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), el estudio revela que la prescripción de betabloqueantes después de un infarto no se asocia a mejoras en la supervivencia, la prevención de recurrencias ni la reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes cuya fracción de eyección ventricular izquierda se mantiene preservada.

El análisis preespecificado del ensayo REBOOT, cuyos detalles fueron publicados por el CNIC y divulgados en la revista European Heart Journal Cardiovascular Pharmacotherapy, desafía una de las prácticas clínicas más arraigadas desde hace más de cuarenta años. El director científico del CNIC y principal autor del trabajo, el doctor Borja Ibáñez, precisó que los nuevos datos aportan “pruebas definitivas” sobre la ausencia de beneficios de los betabloqueantes en este grupo de pacientes, independientemente de la fase en que se encuentren tras el infarto, ya sea aguda o crónica. El cardiólogo, que también ejerce en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid y lidera un grupo en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), remarcó la trascendencia clínica de este hallazgo, dado que millones de personas en todo el mundo toman betabloqueantes durante años después de un infarto sin evidencias claras de beneficio.

El CNIC recordó que, durante décadas, los betabloqueantes constituyeron la base del tratamiento tras un infarto de miocardio, principalmente por los resultados positivos de los primeros ensayos clínicos, llevados a cabo en una época previa a la generalización de la reperfusión coronaria, los avances en terapia antitrombótica y la introducción de estrategias modernas para reducir los lípidos. Sin embargo, detalló el CNIC, recientes ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis han comenzado a cuestionar esa supuesta eficacia, lo que llevó a la necesidad de revisar si el beneficio continuaba vigente en la actualidad, donde el perfil de tratamiento ha cambiado de manera significativa.

Según consignó el medio, el estudio REBOOT fue concebido para responder de manera específica a este interrogante. Se evaluó a pacientes que habían superado un infarto de miocardio y se dividieron en dos grupos: aquellos en el primer año después del episodio, correspondiente al denominado síndrome coronario agudo, y quienes llevaban más de doce meses, clasificados dentro del síndrome coronario crónico. Los resultados, detalló el CNIC, mostraron que el uso de betabloqueantes no se correlacionó con una reducción en la mortalidad total, la recurrencia de infartos ni las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, en ninguna de las dos fases contempladas.

El primer firmante del estudio, el doctor Xavier Rosselló, investigador del CNIC y cardiólogo en el Hospital Universitari Son Espases de Palma de Mallorca, destacó que no existen beneficios observables ni en el primer año tras el infarto ni durante el seguimiento prolongado, al menos entre pacientes que no presentan reducción de la fracción de eyección ventricular. Rosselló añadió que incluso los pacientes en fase crónica que recibieron dosis más elevadas de betabloqueantes tendieron a presentar peores desenlaces clínicos.

Por otro lado, el director general del CNIC y coinvestigador del estudio, el doctor Valentín Fuster, sostuvo que este trabajo complementa la evidencia generada previamente tanto por el ensayo REBOOT como por otros estudios relacionados. “En conjunto, estos hallazgos cuestionan un dogma arraigado desde hace tiempo”, expresó Fuster según el CNIC, añadiendo que simplificar el tratamiento cuando no existe beneficio probado resulta tan relevante como la incorporación de nuevas estrategias terapéuticas.

Las conclusiones del REBOOT, recalcadas por el CNIC, evidencian la importancia de revisar las pautas clínicas tradicionales conforme avanza la medicina basada en la evidencia y subrayan la necesidad de individualizar el tratamiento, evitando la prolongada administración de fármacos sin justificación científica en pacientes que no muestran reducción de la función ventricular tras un infarto.

En la información difundida por el CNIC, figuró igualmente un resumen histórico de la evolución en el manejo del infarto de miocardio, recordando que las indicaciones iniciales de los betabloqueantes se apoyaban en contextos clínicos y tratamientos poco comparables con los actuales. Destacaron que la mayor disponibilidad de técnicas de reperfusión, así como los progresos en antitrombóticos y manejo de lípidos, obligan a replantear el valor añadido de cada medicamento.

Investigadores del CNIC consideraron que los resultados presentados a partir de más de 8.500 pacientes reclutados en España e Italia aportan un fundamento robusto para reorientar las recomendaciones clínicas internacionales, de modo que las terapias se alineen con las últimas evidencias, priorizando la efectividad y seguridad del paciente y evitando la exposición a tratamientos innecesarios o de eficacia no demostrada.

La información difundida agrega que el estudio REBOOT se convierte, así, en un punto de referencia para equipos cardiológicos y organismos sanitarios responsables de definir protocolos terapéuticos, abriendo el debate sobre futuras revisiones de las guías clínicas en el manejo del infarto de miocardio, especialmente en pacientes con fracción de eyección normal que actualmente reciben betabloqueantes tras el evento cardíaco.