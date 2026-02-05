Agencias

Diez invita a 176 nuevos estudiantes de movilidad internacional de la ULE a descubrir la riqueza de la tierra leonesa

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recibido este jueves a los 176 nuevos estudiantes de movilidad internacional de la Universidad de León (ULE), a quienes ha dado la bienvenida a la ciudad y ha invitado a descubrir la riqueza de la tierra leonesa.

Estos alumnos se unen a los 150 que llegaron al inicio del curso y que estarán hasta finalizar el mismo y las nacionalidades de origen de los estudiantes que más se repiten son Italia y México. Asimismo, otros destinos menos habituales que sí se dan este cuatrimestre son Moldavia, Georgia, Bosnia, Armenia, Mozambique y Nigeria.

José Antonio Diez les ha invitado a descubrir la ciudad, su historia, su patrimonio, su cultura y gastronomía. También les ha animado a participar de las tradiciones leonesas "para descubrir la riqueza de esta tierra", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Diez ha destacado la importancia que tendrá en las vidas de estos estudiantes su paso por León, ciudad que a partir de ahora "pasará a ser de todos ellos" y de la que espera que se conviertan en embajadores una vez regresen a sus lugares de origen.

