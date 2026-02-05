Delcy Rodríguez se reúne con Repsol y Maurel & Prom tras la aprobación de la ley de hidrocarburos

La captación de cerca de 900 millones de dólares (más de 760 millones de euros) en inversiones, que atribuye la Presidencia de Venezuela al modelo antibloqueo y a la recuperación de la producción petrolera, ha servido de telón de fondo para una serie de reuniones de alto nivel mantenidas tras la reciente reforma de la ley de hidrocarburos. Estas reformas, aprobadas por la Asamblea Nacional, abren la posibilidad de exportar crudo venezolano dentro de un marco legal renovado, que busca adaptarse al contexto energético internacional actual y atraer capital extranjero. En este contexto, la presidenta interina Delcy Rodríguez sostuvo encuentros oficiales con representantes de la petrolera española Repsol y de la compañía francesa Maurel & Prom, con el fin de fortalecer la cooperación internacional en materia de energía y consolidar alianzas estratégicas para el sector.

De acuerdo con un comunicado difundido por la presidencia venezolana y citado por medios internacionales, Delcy Rodríguez subrayó el carácter histórico y estratégico de la presencia de Repsol en Venezuela, donde la compañía española ha mantenido operaciones durante más de tres décadas. La mandataria resaltó la importancia del diálogo sostenido con empresas energéticas europeas, destacando su apuesta por construir relaciones basadas en el respeto y en esquemas de cooperación considerados “ganar-ganar”, orientados a generar beneficios mutuos tanto para el desarrollo nacional como para las propias empresas participantes. Según la información oficial, en la reunión participaron altos cargos del sector petrolero venezolano, incluyendo a Héctor Obregón, presidente de la estatal PDVSA; Paula Henao, viceministra de Petróleo; Luis González, viceministro de Gas; y Eduardo Pinto, vicepresidente de Exploración y Producción de Petróleos de Venezuela.

Por parte de la delegación de Repsol, se hicieron presentes José Carlos de Vicente Bravo, director ejecutivo de EMP International, y Luis García, director de la Unidad de Negocio de Repsol Venezuela. La reunión tuvo como temática central la búsqueda de mecanismos para adaptar la actividad petrolera al nuevo marco regulatorio nacional y a las oportunidades de inversión surgidas tras la aprobación de la reforma legal. Según publicó la propia presidencia a través de su comunicado, Rodríguez reiteró el llamado a inversores y empresas internacionales, ofreciendo garantías de seguridad jurídica y resaltando la disposición del Estado para ofrecer condiciones favorables que estimulen nuevas inversiones en la industria hidrocarburífera.

Como parte de la agenda institucional, la jefa de Estado venezolana también mantuvo un encuentro independiente con Olivier Cleret, director ejecutivo de Maurel & Prom, junto a otros directivos de la firma francesa. La cita se orientó a explorar fórmulas de asociación estratégica y a la puesta en marcha de proyectos conjuntos que contribuyan al fortalecimiento de la producción nacional de hidrocarburos. Según detalló la presidencia venezolana, la política prioritaria del nuevo gobierno interino ha consistido en crear "grandes alianzas para el robustecimiento de la producción de hidrocarburos", procurando reactivar y consolidar el sector petrolero como uno de los pilares de la economía venezolana.

La presidenta interina Delcy Rodríguez accedió al cargo tras la detención de Nicolás Maduro, ocurrida en el marco de un operativo encabezado por las autoridades estadounidenses sobre Caracas poco más de un mes atrás, de acuerdo con la información publicada por medios especializados. Desde entonces, la máxima autoridad del país ha insistido en la voluntad de transformar a Venezuela en una potencia energética regional y global, priorizando la captación de inversión extranjera directa y la articulación con empresas transnacionales mediante el aprovechamiento de la reciente reforma legislativa. Rodríguez enfatizó, según consignó la fuente oficial, el carácter vital de los acuerdos de cooperación con empresas de la talla de Repsol y Maurel & Prom, en un escenario petrolero internacional marcado por la reconfiguración de los mercados y la evolución de la política de sanciones.

El gobierno venezolano, tal como reportó el comunicado oficial al que accedió la prensa, ha sostenido que la nueva legislación permite mayor flexibilidad para atraer inversión y para adaptar la normativa a las tendencias del mercado global. El texto de la Presidencia señala que el país ha concluido lo que considera un ciclo “virtuoso” en su economía durante el año 2025, atribuyendo este repunte al efecto dinamizador de las reformas y de la apertura a la inversión en hidrocaburos en condiciones actualizadas al nuevo entorno internacional. Las reuniones con las empresas energéticas europeas se presentan como parte de una estrategia integral para consolidar los avances logrados y expandir la recuperación económica, según la información oficial.

Además, la administración interina reiteró su promesa de proporcionar un entorno de estabilidad jurídica y operativa, que ofrezca confianza tanto a los inversores nuevos como a los actores con una trayectoria histórica en el sector energético venezolano. De acuerdo con lo comunicado por la fuente gubernamental, la participación de figuras clave de la industria en las conversaciones con Repsol y Maurel & Prom busca garantizar que los acuerdos resulten efectivos y alineados con los intereses nacionales, dentro de un enfoque de integración internacional.

Sobre la perspectiva de los empresarios extranjeros, la atención mediática se centró en el interés manifestado por ambos grupos por mantener y, en la medida de lo posible, ampliar su presencia en la industria petrolera venezolana, aprovechando la coyuntura legislativa. Como ilustran los detalles disponibles, las recientes modificaciones normativas abren nuevas rutas para la exportación y aportan un marco de certidumbre a los participantes, tanto nacionales como internacionales.

En suma, la jornada de reuniones subraya la intención del gobierno venezolano de robustecer lazos con empresas europeas como Repsol y Maurel & Prom, utilizándolos como catalizadores para el crecimiento del sector petrolero y para reposicionar a la nación en el mercado energético mundial. Según publicó la fuente gubernamental, este tipo de diálogos se inscribe en una estrategia más amplia orientada a garantizar el flujo de inversiones, el aumento de la producción y la consolidación de un entorno regulatorio alineado con las demandas contemporáneas del sector.