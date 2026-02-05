Cuerpo avanza que trabajará para que "ningún agricultor" se vea perjudicado por el acuerdo con Mercosur

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, defendió la medida de regularización extraordinaria de migrantes al expresar que esta permitirá que personas ya presentes en el país, pero excluidas formalmente del mercado laboral, puedan acceder a empleos en condiciones legales. De acuerdo con Cuerpo, citado por el medio Europa Press, esta iniciativa favorecerá tanto a los empresarios con necesidad de mano de obra, cualificada y no cualificada, como a la sostenibilidad fiscal, ya que facilitaría un incremento en la recaudación de impuestos. En ese contexto, el responsable de la cartera económica manifestó su esperanza de que la medida reciba una acogida favorable, tanto entre empresarios como en la ciudadanía general.

En el marco de su participación en el acto de toma de posesión de la nueva presidenta de CEOE-Cepyme Huesca, Avelina Bellostas, el titular de Economía expuso ante los empresarios oscenses su postura sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países de Mercosur. Tal como difundió Europa Press, Cuerpo resaltó la importancia de garantizar que la entrada en vigor del acuerdo no suponga perjuicio para agricultores, ganaderos o sectores productivos españoles, y afirmó que el Gobierno trabajará para que “no haya ningún sector, ningún producto, ningún ganadero, ningún agricultor que pueda verse perjudicado” por las condiciones que se establezcan entre ambos bloques económicos.

Según lo consignado por Europa Press, Cuerpo puso en valor el respaldo que el Ejecutivo viene prestando al sector primario, señalando que las acciones impulsadas por el Gobierno no solo buscan salvaguardar a los productores nacionales, sino también fomentar que el campo pueda aprovechar oportunidades derivadas del acuerdo comercial. El ministro expresó que el objetivo principal radica en acompañar al sector, en especial en territorios como la provincia de Huesca, donde la agricultura y la ganadería tienen un peso destacado en la economía local.

El ministro hizo hincapié en que las políticas del Ejecutivo se orientan a lograr que “ningún agricultor” resulte perjudicado por el acuerdo con Mercosur, según detalló Europa Press. En este sentido, insistió en que las medidas están diseñadas para proteger las actividades productivas agrícolas y ganaderas, al tiempo que se trabajan instrumentos para facilitar el acceso del sector primario a los beneficios que puedan surgir de nuevos mercados y relaciones comerciales.

Durante su intervención, Cuerpo remarcó la relevancia de encontrar soluciones eficaces ante la dificultad de las empresas para cubrir vacantes en ciertos sectores, una problemática destacada previamente por la nueva presidenta de la patronal oscense. Ante eso, el ministro reivindicó la importancia de la regularización extraordinaria como vía para incorporar de forma legal a migrantes que ya forman parte del país, posibilitando que “puedan efectivamente tener el derecho de trabajar en condiciones legales, como tenemos el resto de los habitantes en España”.

La medida, explicó el ministro, está vinculada no solo a factores humanitarios y de derechos laborales, sino también a la generación de “un efecto muy positivo para nuestra economía”, al incrementar la oferta laboral y contribuir al sostenimiento financiero del sistema a través de una mayor recaudación tributaria. Europa Press reportó que Cuerpo expresó su deseo de que esta política cuente con respaldo tanto del tejido empresarial como de la sociedad española.

En relación con la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, Europa Press dio cuenta de que el ministro reiteró el compromiso del Gobierno español con la defensa de los intereses del sector primario. Cuerpo indicó que la política adoptada busca equilibrar la protección de los productores locales con el aprovechamiento de las nuevas oportunidades que puedan surgir del comercio internacional en el ámbito agrícola. Sostuvo que el objetivo es ampliar horizontes para la agricultura y la ganadería españolas, asegurando simultáneamente su competitividad y viabilidad en el nuevo escenario comercial global.