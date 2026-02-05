Agencias

Convocadas subvenciones para residentes en el exterior en situación de precariedad por casi 3,6 millones de euros

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica la convocatoria de subvenciones del programa de ayudas económicas individuales para personas residentes en el exterior para el año 2026, por un importe de casi 3,6 millones de euros.

La resolución tiene por objeto establecer las bases de un programa de ayudas de carácter "extraordinario, no periódico y social", para el año 2026, en régimen de concurrencia no competitiva.

Está dirigido a emigrantes de nacionalidad española y origen gallego, y a determinados familiares, residentes en los países del extranjero en que el Estado español tenga fijada una base de cálculo para la prestación por razón de necesidad en el año anterior al de la convocatoria y que se encuentren en situación de precariedad económica.

Están destinadas a alcanzar recursos económicos que contribuyan a satisfacer las necesidades básicas de subsistencia y atención socio-sanitaria para las cuales no dispongan de cobertura suficiente.

El crédito inicialmente otorgado para esta finalidad es de casi 3,6 millones, distribuido de la siguiente manera: en primer lugar, para los solicitantes procedentes de países iberoamericanos con los cuales el Estado español no tenga firmados convenios bilaterales en materia de seguridad social, 1,15 millones.

En segundo término, para los solicitantes que residan en países con los cuales el Estado español sí tenga firmados convenios bilaterales en materia de seguridad social, el crédito será de 2,45 millones.

De no agotarse el total de alguno de los créditos, se podrá asignar la cuantía sobrante a cualquiera de los otros supuestos. Además, este importe podrá ser ampliado.

