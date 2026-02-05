Carlos Alcaraz y la fiabilidad de los más grandes en los 'Grand Slam'

En cada torneo del Grand Slam en el que Carlos Alcaraz debió retirarse antes de la final, siempre consiguió adjudicarse al menos un set, reflejando una regularidad competitiva inusual incluso entre los tenistas de élite. Esta resiliencia sobre la pista se hizo especialmente patente en instancias decisivas, como en la semifinal del Abierto de Australia, donde el español consiguió revertir un partido que su rival, Alexander Zverev, estaba por cerrar a su favor, o en la final de Roland Garros 2025 frente a Jannik Sinner, en la que salvó tres puntos de partido antes de imponerse en un desempate del quinto set. De acuerdo con Europa Press, esta capacidad de Carlos Alcaraz para competir bajo presión y salir vencedor en situaciones límite lo está colocando en los registros históricos del tenis junto a leyendas como Roger Federer, Rafael Nadal y Bjorn Borg.

Según detalló Europa Press, el murciano sumó su séptimo título de Grand Slam en el Abierto de Australia después de superar en la final al serbio Novak Djokovic, lo que refuerza su fiabilidad en las finales de los torneos más prestigiosos. Alcaraz cuenta con solo una derrota en ocho finales disputadas, presentando un porcentaje de éxito del 87,5 por ciento, idéntico al que logró Federer en sus primeras finales de Grand Slam. Esta tendencia permite comparar sus inicios de carrera con los mejores de todos los tiempos, como el propio Federer, quien ganó 10 de sus 11 primeras finales en los “grandes”, Nadal y Borg, ambos con balances iniciales de 10 victorias sobre 12 finales jugadas. Djokovic, actualmente el tenista con más títulos de Grand Slam, necesitó más intentos para afianzarse en la élite, con solo ocho títulos en sus primeras 15 finales según datos del medio citado.

Desde que irrumpió en el circuito profesional en 2021, Alcaraz ha disputado 104 partidos a cinco sets y se ha impuesto en 91 de ellos, lo que equivale a una tasa de victorias del 87,5 por ciento, informaron desde Europa Press. Si se tienen en cuenta únicamente los encuentros desde el US Open de 2022, cuando conquistó su primer título y se convirtió en el número uno más joven de la historia, ha cosechado 74 triunfos frente a solo seis derrotas, una tasa del 92,5 por ciento. Este rendimiento lo sitúa cerca de los integrantes del llamado “Big Three”. Djokovic, líder en este apartado, presenta un 88,1 por ciento (430 partidos, 379 victorias), Nadal se aproxima con 314 partidos ganados sobre 358 jugados (87,7 por ciento), destacando su desempeño en Roland Garros, donde obtuvo 112 victorias en 116 partidos. Federer también supera el 84 por ciento con 369 victorias en 438 partidos.

En cuanto al rendimiento en títulos ganados sobre el total de Grand Slam disputados, Europa Press indicó que Alcaraz suma siete campeonatos en 20 participaciones, lo que representa un 35 por ciento de efectividad. Cuando alcanza la final, ese porcentaje sube a un 40 por ciento. Dentro de la Era Open, solamente Bjorn Borg presenta mejores registros, con 11 títulos en 28 torneos (39,3 por ciento). Rod Laver aparece detrás con cinco trofeos en 15 participaciones (33,3 por ciento). Nadal y Djokovic, en cambio, ostentan porcentajes totales más bajos en este indicador, con 22 títulos en 68 torneos y 24 en 81, respectivamente.

La comparativa en finales disputadas refleja que Alcaraz sostiene un rendimiento cercano al de Federer, quien presenta un 38,2 por ciento de éxito en ese contexto. Sin embargo, Nadal mejora la marca con un 44,1 por ciento, Djokovic sube hasta un 47,5 por ciento, y Borg encabeza el listado situándose en el 59,3 por ciento. A pesar de ello, el crecimiento de Alcaraz continúa alimentando las expectativas en la comunidad tenística sobre cuánto podrá aumentar su palmarés en los próximos años, puntualizó Europa Press.

Una de las constantes en la trayectoria de Alcaraz, según reseñó el mismo medio, es su capacidad de resistencia física y mental en partidos prolongados. Desde 2021, en cada una de sus nueve eliminaciones en los Grand Slam –repartidas en tres en el Abierto de Australia, dos en Roland Garros, dos en Wimbledon y dos en el US Open–, el jugador de El Palmar logró ganar al menos un parcial en todos los encuentros en los que no se retiró, lo que demuestra su competitividad, incluso en la derrota.

El perfil de Alcaraz como especialista en superar situaciones límite se ilustra también con su récord en partidos que se resuelven en el quinto set. El propio medio reportó que solo Matteo Berretini, en el “super tie-break” del Abierto de Australia 2022, logró doblegarlo en este tipo de circunstancias. Desde ese momento, Alcaraz mantiene una racha invicta de 13 triunfos consecutivos en duelos a cinco sets. Entre esas victorias se incluyen finales trascendentes como la de Wimbledon 2023 frente a Novak Djokovic, con un marcador de 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4, y la de Roland Garros 2025 ante Sinner, decidida por 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2) tras levantar varias bolas de partido.

Alcaraz se ha convertido en el campeón más joven en completar el “Career Slam”, al lograr los cuatro títulos principales –Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open– con 22 años y 274 días. Desde su primer gran triunfo en el US Open de 2022, el tenista español fue añadiendo títulos en todas las superficies: dos en Wimbledon, dos en Roland Garros, y su primera corona en el Abierto de Australia, además del inicial en Nueva York. Esta versatilidad y precocidad le sitúan, según publicó Europa Press, entre los referentes históricos del deporte.

A pesar de su corta carrera, la madurez competitiva de Alcaraz en los escenarios más exigentes ha llamado la atención de especialistas, medios y rivales. La progresión de sus estadísticas lo mantiene entre los jugadores con mejores registros del tenis contemporáneo y lo ubica en los primeros puestos en cuanto a fiabilidad en finales, porcentaje de títulos y rendimiento en partidos a cinco sets, de acuerdo a las métricas recogidas por Europa Press.