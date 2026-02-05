Bárbara Rey, embajadora de Neoimplant Clinic en Madrid, la clínica que acerca la implantología dental para todos

La intervención de Bárbara Rey, reconocida en el panorama social español, aportó un testimonio personal sobre su experiencia como paciente en Neoimplant Clinic, destacando que recuperar la sonrisa significa mucho más que un cambio estético. De acuerdo con la información publicada por el medio, la actriz y presentadora afirmó durante la inauguración oficial que la confianza, la transparencia y el trato humano fueron elementos determinantes en su proceso de tratamiento dental. Así, la historia personal de Rey sirvió para subrayar la filosofía de la clínica y contextualizar la presentación del nuevo centro especializado en salud bucodental en Madrid.

Según detalló el medio, el evento se celebró este miércoles y estuvo dirigido por el periodista Ximo Rovira. Entre los asistentes figuraron profesionales de la salud, invitados destacados y representantes de la clínica, además de la actriz Bárbara Rey, quien actualmente actúa como embajadora de la marca. Junto a ella se encontraba su hija, Sofía Cristo, en un ambiente ameno en el que la música en directo a cargo del grupo Hey Mickey, bajo la dirección del DJ Mickey Pavón, aportó una nota festiva a la jornada inaugural.

El medio informó que la nueva Neoimplant Clinic se localiza en la Avenida Reina Victoria, número 7, con el propósito de acercar tratamientos dentales de alta tecnología a todas las personas, independientemente de su edad o situación económica. Desde la dirección del proyecto, José Antonio Zorraquín explicó que el origen de la clínica responde a la necesidad de ofrecer procedimientos avanzados a precios justos, una meta que considera esencial para reducir la barrera económica que muchas veces limita el acceso a la implantología dental en España. Zorraquín enfatizó que la clínica mantiene siempre al paciente en el centro de las decisiones médicas, según publicó la fuente.

Respecto a los valores de Neoimplant, José Rodríguez, coordinador del centro, puntualizó durante el acto la importancia de que la gestión del centro se asiente en la honestidad y la transparencia. El medio consignó que Rodríguez explicó que desde el primer contacto, los pacientes reciben información accesible, diagnósticos detallados y presupuestos cerrados, con el fin de crear un entorno de confianza y evitar incertidumbres durante todo el proceso asistencial. "No se trata solo de implantes, sino de acompañar a la persona en un proceso que impacta directamente en su bienestar y autoestima", citó el medio.

La dirección médica de la clínica está a cargo del Dr. Josep González, quien, según la información difundida, recalcó que el modelo de trabajo se basa en la especialización constante y el uso de tecnología de última generación. Según González, la finalidad es proporcionar tratamientos seguros y personalizados para cada paciente, siempre bajo estrictos criterios médicos. El enfoque de la clínica apunta también a reducir el temor y la incertidumbre que habitualmente generan los procedimientos de implantología, aportó el medio.

La inauguración confirmó la apuesta de Neoimplant Clinic por una combinación entre excelencia médica, accesibilidad y trato cercano, aspectos ampliamente resaltados por los representantes presentes. El objetivo, según remarcó la organización citada por el medio, es posicionar el centro como una referencia dentro de la implantología dental en Madrid. La iniciativa busca transformar la percepción y las posibilidades de acceso a la salud bucodental, derribando la idea de que la calidad está restringida a quienes disponen de mayores recursos económicos.

Durante el acto, la figura de Bárbara Rey no solo representó la imagen pública de la clínica, sino que ofreció un testimonio directo basado en su experiencia personal. Según reprodujo la fuente, Rey situó la confianza y la cercanía como elementos fundamentales durante su tratamiento, al destacar que "la confianza lo es todo en salud dental". Explicó también que una sonrisa recuperada implica bienestar y calidad de vida más allá de la apariencia.

El medio subrayó que la filosofía de Neoimplant Clinic se cimenta en la conjunción entre calidad y precio justo, transparencia y especialización. Este nuevo modelo busca responder tanto a las necesidades de los pacientes como a las demandas de un sector que históricamente ha presentado barreras de acceso por motivos económicos. Las instalaciones de la clínica prometen tecnología avanzada y un equipo especializado, tal como consignó el medio, en línea con la tendencia de modernización de los servicios odontológicos en la ciudad.

Con su apertura, Neoimplant Clinic plantea como propósito central acercar la salud bucodental de calidad a la mayor cantidad de personas posible, bajo la premisa de que el precio no debe convertirse en un obstáculo para recibir atención médica de excelencia. Tanto las declaraciones de los responsables del centro como las de su embajadora pública pusieron el foco en la importancia de la honestidad, la transparencia y el cuidado integral durante todo el proceso terapéutico, concluyó la información difundida por el medio.