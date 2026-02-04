LG celebra 21 años como tecnológica líder de pantalla para B2B en España y subraya la nueva LG MAGNIT Active Micro LED

El desarrollo de soluciones innovadoras en pantallas LED desde España representa una de las líneas de actuación principales de LG en el mercado profesional, según declaró Francisco Ramírez, director general de B2B de LG España, en una entrevista con Europa Press realizada durante el evento Integrated System Europe (ISE) 2026. En el encuentro, la compañía sudcoreana presentó avances tecnológicos diseñados y producidos en España que hoy se exportan a nivel global. Entre ellos, destaca el LG Sky Ribbon, una pantalla LED elíptica compuesta de 400 metros de malla flexible y 7.500 nits de brillo, ubicada en el estadio del Atlético de Madrid Riyadh Air Metropolitano; este proyecto se ha presentado como ejemplo de cómo la innovación nacional puede proyectarse fuera de las fronteras españolas. La noticia clave gira en torno al refuerzo de la posición de LG como fabricante de referencia en el sector B2B de pantallas tras más de dos décadas de actividad en el país.

De acuerdo con Europa Press, el marco en que LG celebró su 30 aniversario en España incluyó la puesta en valor de 21 años ofreciendo soluciones personalizadas a clientes profesionales, así como la exhibición de la nueva generación de pantallas LG MAGNIT Active Micro LED enfocada al sector empresarial y, próximamente, también al doméstico. Esta celebración coincide con la consolidación de LG como proveedor principal de pantallas comerciales, con un historial de más de 50.000 proyectos B2B en territorio español y alianzas estratégicas con más de 7.000 empresas. La plantilla dedicada a esta área supera las cien personas, a la que se suma el trabajo conjunto de una red de más de 800 socios, según precisó Ramírez a Europa Press.

Los datos aportados por LG y la consultora Omdia indican que, en los últimos tres años, la división de pantallas de la compañía en España creció el doble que el resto del mercado de televisores profesionales, manteniéndose como líder indiscutible en el suministro de televisores destinados a hoteles en 2025 y también en el segmento de pantallas LED de uso profesional. Según ejemplificó Ramírez, ya suman medio millón de televisores instalados en hoteles del país, cifra que acompaña una racha de liderazgo de más de 13 años en el sector, donde la oferta abarca soluciones completas para recepción, habitaciones y cartelería digital.

Europa Press detalló que la estrategia de LG contempla la transferencia de valor y conocimiento generado localmente hacia otros mercados internacionales. La tecnología del Sky Ribbon es uno de los casos que, como indicó Ramírez, después de haberse diseñado en España, se aplicará en otras localizaciones bajo el sello de innovación de la marca. Esta pantalla proporciona una experiencia visual envolvente de 360 grados y utiliza una tecnología de malla específica pensada para instalaciones de gran formato y alta exigencia.

En cuanto al avance en tecnologías LED, Ramírez señaló que tanto el presente como el futuro de la compañía pasa por impulsar estos desarrollos, ya sea para aplicaciones de interior, transporte o señalización exterior. Entre las mejoras presentadas para pantallas al aire libre, la marca mencionó que estas soluciones están optimizadas para una mayor durabilidad y visibilidad, al tiempo que aseguran la intensidad del brillo y la fidelidad del color a pesar de la exposición solar prolongada. Técnicas antidecoloración desarrolladas por LG permiten mantener los colores naturales y evitan el deterioro del blanco bajo la influencia directa de la luz solar.

La serie LG MAGNIT fue protagonista en ISE, especialmente la versión Active Micro LED expuesta en el evento. Según informó Europa Press, esta pantalla de nueva generación busca llegar a los hogares gracias a su arquitectura modular, gran formato y calidad visual avanzada. El modelo presentado alcanzó las 136 pulgadas, empleó tecnología 4K y Micro LED que garantizan niveles mejorados de negros y detalle, sumados a una tasa de refresco de hasta 144 Hz y un panel delgado de vidrio para mayor nitidez. LG remarcó la obtención de la certificación TÜV, que respalda la protección ocular de los dispositivos.

Ramírez aseguró que las primeras unidades de MAGNIT Active Micro LED están orientadas a segmentos de alto nivel, aunque la intención a medio plazo es democratizar su uso para consumo residencial. Al mismo tiempo, la empresa está invirtiendo en tecnologías alternativas como las pantallas E-Paper con tinta electrónica, pensadas para cartelería y señalización. Este tipo de pantalla puede operar durante 365 días con un consumo energético mínimo y un diseño ligero de 17,8 milímetros de grosor y apenas 3 kilogramos de peso.

La demanda empresarial por innovaciones en visualización ha impulsado la adopción de estas soluciones en áreas corporativas, universidades y campañas de comunicación, señaló Europa Press. Las compañías buscan generar impacto mediante instalaciones emblemáticas y, a menudo, obtener ingresos adicionales mediante la actualización de sus modelos de negocio. A nivel de software, LG ha desarrollado plataformas como Business Cloud para la gestión remota de dispositivos, supervisión y generación de informes analíticos, y SuperSign Cloud para el control centralizado de la señalización digital. La ciberseguridad es otra prioridad, con certificaciones como LG Shield que incrementan la confianza de los clientes empresariales.

El uso de inteligencia artificial también está integrado en los sistemas de gestión y personalización de contenidos de LG, permitiendo la optimización automática del material audiovisual y la segmentación de los mensajes dirigidos a públicos específicos. Estas capacidades tecnológicas responden a las necesidades detectadas en los clientes y suponen una diferenciación en el sector, de acuerdo con lo reportado por Europa Press.

Dentro de los pilares que sostienen la estrategia de LG en España, Ramírez hizo énfasis en el mantenimiento y el soporte posventa como elemento diferenciador. Según el directivo, las pantallas suelen estar expuestas a condiciones adversas y deben mantener un funcionamiento ininterrumpido, fundamental para que las empresas proporcionen un servicio de calidad a sus propios clientes. Para ello, la firma ha establecido un sistema de servicio técnico disponible los 365 días del año, en función de garantizar la continuidad operativa de todos los dispositivos instalados en el entorno profesional, según precisó Ramírez a Europa Press.

Por último, la prolongada presencia de LG en el mercado español y su apuesta por la investigación y el desarrollo consolidan su posición como proveedor tecnológico, reforzada por el respaldo de su red de socios y la exportación de soluciones diseñadas localmente. La integración de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la apuesta por la eficiencia energética y la digitalización, así como la atención exclusiva al cliente en todos los niveles, forman parte del enfoque integral de la empresa en su actividad profesional.