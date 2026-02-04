LaLiga y FC Barcelona reciben en La Masia a la consejera de Estado de China

La presencia de la consejera de Estado de China, Shen Yiqin, junto al director de la Administración General de Deporte, Zhidan Gao; el presidente de la Federación China de Fútbol, Song Kai; la presidenta de la Liga de Fútbol de China, Li Kemin; el seleccionador de la Sub-23 china, Antonio Puche; y el embajador de China en España, Yao Jing, en las instalaciones de La Masia subrayó el interés de las autoridades deportivas chinas por el modelo formativo que ha elevado a la cantera del FC Barcelona como referencia global. Según consignó LaLiga, la visita permitió a la delegación conocer en profundidad el funcionamiento estructural y estratégico de uno de los proyectos más reconocidos en la formación de futbolistas a nivel internacional.

La agenda del encuentro incluyó un recorrido detallado por las instalaciones de La Masia, así como la asistencia a un partido entre el Juvenil B del Barça y el China HOPE team, lo que brindó a los visitantes la oportunidad de observar directamente la metodología de entrenamiento y la aplicación práctica del modelo de desarrollo del club catalán. El medio LaLiga informó que la jornada destacó especialmente el enfoque integral de La Masia, donde el talento deportivo se potencia junto a la educación y se refuerza un sentido de pertenencia que ha resultado clave en la consolidación de la identidad del FC Barcelona.

Entre los anfitriones del evento se encontraron figuras destacadas del fútbol español, como Joan Laporta, presidente del club; Rafael Yuste, vicepresidente primero y responsable del Área Deportiva; Elena Fort, vicepresidenta institucional; y Joan Soler, miembro de la Junta Directiva. Les acompañaron también José Ramon Alexanco, al frente del Fútbol Formativo; Andrei Xépkin, director de La Masia; y Bryan Bachner, responsable regional en APAC y América, junto al presidente de LaLiga, Javier Tebas, y Sergi Torrents, director de LaLiga en China, lo que puso de manifiesto la relevancia institucional de la visita.

LaLiga detalló que esta iniciativa responde al notable incremento del interés global en los métodos de preparación de futbolistas desarrollados en España y, en particular, en la experiencia del FC Barcelona a través de su cantera. El organismo añadió que, al consolidar alianzas con federaciones extranjeras, el fútbol español refuerza su papel como semillero internacional de talento. La visita buscó favorecer el intercambio de conocimientos y explorar posibilidades de colaboración entre ambas partes.

En cuanto a los datos de impacto, el informe más reciente de LaLiga señala que el valor estimado del talento formado en clubes de la liga ascendió a 1.460 millones de euros, superando a los principales campeonatos europeos. Durante la temporada 2024/25, los jugadores procedentes de las categorías inferiores sumaron el 19,8% de los minutos totales disputados, lo que evidencia la amplia participación y la importancia estratégica de la cantera en la competición profesional.

El Observatorio CIES, especializado en el análisis sobre el mercado futbolístico, ha situado a La Masia y al FC Barcelona a la cabeza en cuanto a valor de mercado de jugadores canteranos, con Lamine Yamal ocupando actualmente el primer puesto en valoración individual. El informe de LaLiga añadió que las canteras generan ya el 45% de los ingresos por transferencias de futbolistas en España, consolidando este modelo como uno de los elementos esenciales de sostenibilidad y competencia económica en el panorama futbolístico nacional.

Durante la jornada, la patronal trasladó a la delegación china los fundamentos que han cimentado el prestigio de La Masia, entre ellos la promoción de un estilo de juego propio basado en la inteligencia táctica, la cooperación dentro del grupo y la evolución académica de los deportistas. El comunicado oficial subrayó que, más allá de la excelencia en la formación deportiva, el proyecto valora la educación integral y la transmisión de un sentido de identidad que define la trayectoria del FC Barcelona y se ha convertido en ejemplo para entidades deportivas de todo el mundo.

El evento reforzó, de acuerdo con LaLiga, el posicionamiento tanto de la competición española como del FC Barcelona como referentes del desarrollo de futbolistas jóvenes, apostando por el intercambio internacional y el perfeccionamiento constante de los sistemas formativos. La visita oficial también permitió mostrar a la comitiva china el impacto de los programas educativos en la trayectoria de los deportistas y la manera en que estos aportes contribuyen a la proyección y éxito de las futuras generaciones del equipo azulgrana.