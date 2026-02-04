La farmacéutica suiza Novartis ganó 11.830 millones en 2025, un 17,1% más, y mejora el dividendo anual

Novartis anticipó que uno de sus consejeros, Daniel Hochstrasser, no continuará en el consejo de administración para el próximo mandato, y la compañía propondrá la incorporación del oncólogo Charles Swanton como nuevo miembro en ese órgano directivo. El resto de los integrantes se mantendrán en sus cargos actuales tras su reelección. Esta información fue comunicada por la farmacéutica suiza junto con los resultados financieros más recientes y las previsiones para el próximo año, según reportó el medio que divulgó los datos.

El grupo farmacéutico suizo Novartis registró en el año 2025 un beneficio neto atribuido de 13.984 millones de dólares, equivalentes a 11.830 millones de euros, lo que representa un incremento del 17,1% en comparación con el desempeño obtenido en el ejercicio anterior. De acuerdo con lo publicado, las ventas netas alcanzaron los 54.532 millones de dólares (46.133 millones de euros), cifra que se traduce en un aumento del 8,4%. La empresa también reportó otros ingresos por valor de 2.142 millones de dólares (1.812 millones de euros), lo cual implica una subida del 52,5% frente a lo consignado previamente.

En contraste, los costes totales de la multinacional, comprendiendo las áreas de producción, comercialización, administración e investigación y desarrollo, se situaron en 39.030 millones de dólares (33.019 millones de euros), un 5% más respecto al año anterior. El comportamiento trimestral mostró algunas variaciones: solo en el último trimestre de 2025, Novartis obtuvo unas ganancias de 2.409 millones de dólares (2.038 millones de euros), mientras que la facturación neta fue de 13.336 millones de dólares (11.282 millones de euros). En este período, las utilidades descendieron un 14,5%, aunque la cifra de negocio neta experimentó una ligera subida del 1,4%.

Durante la presentación de resultados, el consejero delegado de la farmacéutica, Vas Narasimhan, declaró: “Novartis obtuvo unos sólidos resultados en 2025, con un alza en las ventas de más del 7% y una expansión de los márgenes pese a la importante salida al mercado de genéricos en Estados Unidos. Kisqali, Kesimpta, Pluvicto, Scemblix y Cosentyx continuaron con su sólida trayectoria como vectores de crecimiento”. Esta afirmación fue consignada por el medio que difundió el balance financiero anual, en referencia a los productos que más contribuyeron al avance en ventas de la compañía.

La multinacional también hizo públicas sus previsiones para el ejercicio 2026. Según detalló la información dada a conocer por el mismo medio, Novartis estima que las ventas netas crecerán entre un 1% y un 3% respecto al año anterior. Por otro lado, se proyecta que el resultado operativo descenderá en un rango igual, situando la proyección de beneficio operativo entre una leve caída y una posible estabilización. La expectativa de crecimiento, aunque más moderada que el año precedente, marca la continuidad de la tendencia alcista en los ingresos generales.

Además, la empresa anunció una mejora prevista del dividendo anual correspondiente a 2025, que se elevará un 5,7% para situarse en 3,70 francos suizos (4,04 euros) por acción. Según informó la compañía, esta decisión representa el compromiso de mantener la distribución de beneficios a sus accionistas, alineada con los resultados obtenidos y la estrategia de rentabilidad sostenida que expone la empresa cotizada en bolsa.

Los productos farmacéuticos impulsaron el desempeño de las ventas globales, y el aumento se produjo a pesar de la reducción en ingresos a raíz de la entrada de medicamentos genéricos en el mercado estadounidense, una situación que tiende a poner presión sobre los laboratorios innovadores. La compañía subrayó la contribución constante de algunos medicamentos, incluidos Kisqali, Kesimpta, Pluvicto, Scemblix y Cosentyx, como motores principales en el crecimiento reportado durante el año en curso.

En materia de gobierno corporativo, la renovación parcial del consejo de administración responde al término del mandato del consejero Daniel Hochstrasser. El medio especializado informó que su puesto lo ocupará Charles Swanton, conocido oncólogo, sujeto a la aprobación de la asamblea general. El resto del órgano directivo permanecerá sin cambios, tras el voto correspondiente para su reelección.

El balance presentado por Novartis recapituló, además, el diferencial en ingresos y gastos, resaltando que el crecimiento de los costes operativos se mantuvo controlado, permitiendo aún así la mejora en la rentabilidad neta de la empresa. A lo largo de 2025, el grupo farmacéutico sentó las bases para consolidar su posición en el mercado, ampliando la distribución de dividendos e incorporando nuevas figuras en la estructura directiva para afrontar los retos del próximo ejercicio.