Agencias

Japón emite alertas por posibles avalanchas tras registrar 35 muertos en plena tormenta de nieve

Las autoridades han desplegado militares y han ordenado cierres de escuelas y negocios en varias prefecturas debido a la acumulación histórica de nieve, pidiendo máxima precaución ante un escenario que complica el acceso y la seguridad de miles de personas

Guardar

El gobernador de Aomori, Soichiro Miyashita, declaró alerta por desastre y solicitó el despliegue de las Fuerzas Armadas para proteger a la población frente a una nevada sin precedentes, lo que pone de relieve la gravedad de la actual tormenta de nieve en Japón. De acuerdo con información de The Japan Times, al menos 35 personas han perdido la vida y cerca de 400 resultaron heridas a raíz de las intensas nevadas, que han afectado especialmente a zonas del oeste y noroeste del país en las últimas dos semanas.

Según reportó The Japan Times, la prefectura de Niigata ha sufrido el mayor impacto, seguida por Akita y Aomori, donde las autoridades han emitido la máxima alerta ante el elevado riesgo de avalanchas. La acumulación de nieve permanece en niveles históricos y continúa aumentando en numerosas ciudades del oeste japonés, dificultando el tránsito y el acceso a servicios básicos.

El vocero del Gobierno, Masanao Ozaki, exhortó a la ciudadanía a extremar las precauciones y adoptar medidas para preservar su seguridad, enfatizando en la amenaza de avalanchas: “Pido a la población mantenerse alerta y tomar medidas para garantizar su propia seguridad, especialmente ante el riesgo de avalancha”. The Japan Times detalló que una parte significativa de los fallecidos se encontraba en exteriores, retirando nieve de las fachadas de sus casas, lo que subraya el peligro existente incluso en tareas cotidianas.

La emergencia ha derivado en el cierre de escuelas y comercios en varias localidades de las prefecturas afectadas, según publicó The Japan Times. Con la movilidad reducida y una constante acumulación de nieve que imposibilita la salida de los hogares, la vida diaria de miles de residentes se ha visto alterada de manera sustancial. Los problemas de acceso han llevado a muchas personas a quedar temporalmente aisladas en sus viviendas, mientras las autoridades buscan restablecer, en la medida de lo posible, el funcionamiento de la infraestructura urbana.

Equipos militares desplegados ya colaboran en la limpieza y remoción de nieve en las calles, según consignó The Japan Times, con el objetivo de reducir riesgos y evitar más víctimas. Estas acciones buscan facilitar la movilidad, disminuir el peligro de derrumbes y avalanchas, y permitir que los servicios de emergencia alcancen a quienes lo requieran.

La meteorología de las últimas semanas, caracterizada por intensas tormentas invernales, ha generado condiciones excepcionales. Las autoridades mantienen en vigor advertencias ante el pronóstico de que nuevas precipitaciones de nieve podrían agravar el escenario. Según explicó The Japan Times, la persistencia del clima adverso complica la gestión de la crisis y aumenta la vulnerabilidad de quienes residen en las zonas más castigadas.

La prioridad, según han destacado voceros oficiales a The Japan Times, se centra en garantizar el acceso de emergencias, despejar vías principales y asegurar espacios críticos, como hospitales y centros de acogida. Las autoridades han recordado, mediante comunicados y conferencias, la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios y prestar especial atención a las indicaciones oficiales para minimizar exposiciones a riesgos mayores.

Las prefecturas más afectadas han reforzado sus controles y la cooperación entre distintos niveles del gobierno local y nacional en respuesta al avance de la tormenta. La situación sigue en desarrollo, con el monitoreo constante de la evolución del temporal y la evaluación de nuevas medidas de contingencia para proteger a la población ante una de las mayores crisis invernales recientes en Japón.

Temas Relacionados

AvalanchasJapónTormenta de nieveThe Japan TimesSoichiro MiyashitaMasanao OzakiFuerzas ArmadasNiigataAomoriAlerta meteorológicaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La Justicia húngara condena al activista Maja T. por una agresión a dos neonazis

La corte determinó ocho años de prisión para el ciudadano alemán tras un ataque relacionado con un acto de extrema derecha en Budapest mientras el gobierno húngaro aplaudió el fallo y activistas denunciaron persecución a opositores

La Justicia húngara condena al

Cerca de 5 millones de españoles usan plataformas de citas para ligar

Infobae

Honduras pedirá a Trump que retire el arancel del 10% a sus productos para ser competitivos

Honduras pedirá a Trump que

Rusia insiste en prorrogar el Nuevo START y señala que EEUU no ha respondido a la oferta

El gobierno ruso ha reiterado su solicitud a Washington para extender el acuerdo sobre reducción de armamento nuclear, advirtiendo que la falta de respuesta estadounidense pone en riesgo la continuidad del único pacto vigente entre ambas potencias

Rusia insiste en prorrogar el

Italia repele ciberataques rusos contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo

Italia repele ciberataques rusos contra