Japón emite alertas por posibles avalanchas tras registrar 35 muertos en plena tormenta de nieve

El gobernador de Aomori, Soichiro Miyashita, declaró alerta por desastre y solicitó el despliegue de las Fuerzas Armadas para proteger a la población frente a una nevada sin precedentes, lo que pone de relieve la gravedad de la actual tormenta de nieve en Japón. De acuerdo con información de The Japan Times, al menos 35 personas han perdido la vida y cerca de 400 resultaron heridas a raíz de las intensas nevadas, que han afectado especialmente a zonas del oeste y noroeste del país en las últimas dos semanas.

Según reportó The Japan Times, la prefectura de Niigata ha sufrido el mayor impacto, seguida por Akita y Aomori, donde las autoridades han emitido la máxima alerta ante el elevado riesgo de avalanchas. La acumulación de nieve permanece en niveles históricos y continúa aumentando en numerosas ciudades del oeste japonés, dificultando el tránsito y el acceso a servicios básicos.

El vocero del Gobierno, Masanao Ozaki, exhortó a la ciudadanía a extremar las precauciones y adoptar medidas para preservar su seguridad, enfatizando en la amenaza de avalanchas: “Pido a la población mantenerse alerta y tomar medidas para garantizar su propia seguridad, especialmente ante el riesgo de avalancha”. The Japan Times detalló que una parte significativa de los fallecidos se encontraba en exteriores, retirando nieve de las fachadas de sus casas, lo que subraya el peligro existente incluso en tareas cotidianas.

La emergencia ha derivado en el cierre de escuelas y comercios en varias localidades de las prefecturas afectadas, según publicó The Japan Times. Con la movilidad reducida y una constante acumulación de nieve que imposibilita la salida de los hogares, la vida diaria de miles de residentes se ha visto alterada de manera sustancial. Los problemas de acceso han llevado a muchas personas a quedar temporalmente aisladas en sus viviendas, mientras las autoridades buscan restablecer, en la medida de lo posible, el funcionamiento de la infraestructura urbana.

Equipos militares desplegados ya colaboran en la limpieza y remoción de nieve en las calles, según consignó The Japan Times, con el objetivo de reducir riesgos y evitar más víctimas. Estas acciones buscan facilitar la movilidad, disminuir el peligro de derrumbes y avalanchas, y permitir que los servicios de emergencia alcancen a quienes lo requieran.

La meteorología de las últimas semanas, caracterizada por intensas tormentas invernales, ha generado condiciones excepcionales. Las autoridades mantienen en vigor advertencias ante el pronóstico de que nuevas precipitaciones de nieve podrían agravar el escenario. Según explicó The Japan Times, la persistencia del clima adverso complica la gestión de la crisis y aumenta la vulnerabilidad de quienes residen en las zonas más castigadas.

La prioridad, según han destacado voceros oficiales a The Japan Times, se centra en garantizar el acceso de emergencias, despejar vías principales y asegurar espacios críticos, como hospitales y centros de acogida. Las autoridades han recordado, mediante comunicados y conferencias, la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios y prestar especial atención a las indicaciones oficiales para minimizar exposiciones a riesgos mayores.

Las prefecturas más afectadas han reforzado sus controles y la cooperación entre distintos niveles del gobierno local y nacional en respuesta al avance de la tormenta. La situación sigue en desarrollo, con el monitoreo constante de la evolución del temporal y la evaluación de nuevas medidas de contingencia para proteger a la población ante una de las mayores crisis invernales recientes en Japón.